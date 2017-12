Ataque terrorista en el corazón de Nueva York deja cuatro heridos

Un ataque terrorista en la principal estación de autobuses de Nueva York dejó cuatro heridos, entre ellos el presunto autor del atentado, Akayed Ullah, un joven de 27 años y de origen bangladesí que fue detenido tras la explosión.

A las 7:20 hora local, Ullah detonó un artefacto casero en un túnel que conecta la terminal de autobuses de la Autoridad del Puerto de Nueva York con el metro suburbano de la plaza de Times Square.

Dos horas después, en conferencia de prensa el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó que la explosión fue un "intento de ataque terrorista. Gracias a Dios, el perpetrador no logró sus objetivos finales. Nuestros primeros intervinientes estuvieron allí rápidamente y las únicas lesiones que conocemos ahora son menores". Agregó que "no se conocen incidentes o actividades adicionales. No hay ninguna otra amenaza en este momento en la ciudad de Nueva York".

El gobernador Andrew Cuomo indicó que el atacante puede tener simpatías con el grupo terrorista Estado Islámico (Isis), y se cree que fabricó el artefacto siguiendo instrucciones obtenidas en internet. Las tres víctimas están fuera de peligro. Ullah es el único detenido y sufrió quemaduras y cortes; permanece custodiado en un hospital. Residente en Brooklyn, había trabajado como taxista en la ciudad.El servicio del metro sufrió alteraciones por la explosión, pero dos horas después se restableció. "Seamos claros: como neoyorquinos, nuestras vidas giran en torno al metro, y es por eso que cuando oímos que ha habido un ataque en el metro, se convierte en algo increíblemente perturbador", declaró De Blasio y descartó que hubiese una amenaza activa.

En tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, culpó al Congreso del atentado por no haber respaldado las propuestas del presidente, Donald Trump, para endurecer las políticas de control migratorio, al apuntar que el joven de origen bangladesí pudo ingresar al país en febrero de 2011 con un visado de reagrupación familiar. El Ejecutivo quiere levantar un muro fronterizo entre EE.UU. y México aún carece de la financiación y el respaldo necesarios por parte del Congreso y apunta a la promulgación de un veto al ingreso de ciudadanos de varios países, que en principio fue rechazado por los tribunales.

Cuestionada sobre qué podría haber hecho el Congreso, dado que Ullah no entró desde México ni es originario de los países afectados por las propuestas de veto migratorio, Sanders insistió que "este ataque pone de relieve la necesidad de reforzar las fronteras".

El 31 de octubre, un uzbeko residente en EE.UU. arrolló con una camioneta a ciclistas que paseaban por el sur de Manhattan, matando a ocho personas, entre ellas, cinco argentinos, en el peor atentado terrorista en Nueva York desde 2001.