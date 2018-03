Arrestan al jefe de campaña de Trump por agredir a una periodista

El jefe de campaña del aspirante presidencial republicano de Estados Unidos Donald Trump fue arrestado ayer en Florida y acusado de agresión simple, en un nuevo capítulo de la saga de amenazas, insultos y confrontaciones que caracterizan la actual carrera por la candidatura a la Casa Blanca.

El reporte del Departamento de Policía de Jupiter indicó que se presentaron cargos contra Corey Lewandowski por agarrar de forma intencionada y contra su voluntad a la periodista Michelle Fields, durante una conferencia de prensa dada por Trump el pasado 8 de marzo en un club de golf de su propiedad, en Júpiter.

Fields, de 28 años y quien por entonces trabajaba para el medio conservador de internet Breitbart News Network, alega que Lewandowski la agarró bruscamente del brazo, después de haberle hecho una pregunta a Trump.

"El señor Lewandowski es absolutamente inocente de ese cargo", dijo la oficina de campaña de Trump en un comunicado. "Presentará un alegato de no culpabilidad y esperará a su comparecencia ante la corte. Está completamente seguro de que será absuelto", agregó.

Sin embargo, la versión de Fields, quien había publicado en las redes sociales fotos donde mostraba hematomas en un brazo, fue corroborada por el periodista del diario The Washington Post Ben Terris, quien dijo que él observó cuando la periodista fue agredida.

Además, la policía difundió un video del incidente en el que se ve a Fields caminando junto a Trump, intentando hacerle preguntas. En las imágenes puede verse a Lewandowski tomarla del brazo y empujarla hacia atrás.

Videos previos sobre el incidente no habían logrado captar la imagen con claridad debido a la multitud presente. En ese momento, Lewandowski había calificado a la reportera de "delirante" y dijo que nunca la había tocado.

La periodista renunció a su puesto en Breitbart menos de una semana después del incidente, al considerar que la publicación no la apoyó. De igual forma, Ben Shapiro, ex editor de Breitbart, renunció al considerar que el medio "abandonó" a la periodista para "proteger" a Trump.

Los actos de campaña de Trump, el excéntrico multimillonario que lidera la carrera para convertirse en el candidato republicano para las elecciones a la presidencia de Estados Unidos del 8 de noviembre, se han caracterizado por disturbios y algunos enfrentamientos entre opositores, seguidores, e incluso miembros de la seguridad del empresario.

Su estilo beligerante, que incluye insultos personales a sus rivales del propio partido y críticas directas a los manifestantes, ha sido duramente criticado por alentar los choques físicos en sus actos de campaña.

A pesar del persistente esfuerzo de la cúpula republicana por frenar a Trump porque consideran que llevará al partido a una derrota en noviembre, el empresario sigue aventajando ampliamente a los rivales Ted Cruz, senador por Texas, y John Kasich, gobernador de Ohio.

Por su parte, Cruz obtuvo ayer el apoyo del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, de cara a las primarias de la próxima semana en ese estado. Walker, que se retiró de la carrera presidencial el año pasado, dijo que respalda a Cruz porque es un conservador respetuoso de los principios constitucionales. Sobre los cargos contra el asistente de Trump, Trump dijo que reflejaban la cultura "abusiva" de su campaña.