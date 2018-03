Alemania se suma a frenar a Trump y lo califica de "amenaza para la paz"

Alemania, el motor económico de Europa, entró sin medias tintas a la campaña estadounidense. El ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, afirmó que el precandidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump es una "amenaza para la paz y la prosperidad", mientras que la canciller Angela Merkel afirmó que siempre había sido un placer trabajar con la precandidata demócrata Hillary Clinton.

Los comentarios de Gabriel, que es vicecanciller de Alemania y líder de los Socialdemócratas, son la señal más clara hasta el momento de que los políticos oficialistas en Europa están cada vez más preocupados por el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"Ya sea Donald Trump, Marine le Pen o Geert Wilders, todos estos populistas de derecha no son sólo una amenaza a la paz y a la cohesión social, sino también al desarrollo económico", declaró Gabriel al diario Welt am Sonntag en una entrevista publicada ayer. "Les prometen a sus votantes el regreso a un mundo de cuentos de hadas en que la actividad económica sólo tiene lugar dentro de las fronteras nacionales, aunque que la historia ha demostrado que dichas economías aisladas no tienen la posibilidad de desarrollarse", sostuvo.

Los políticos en Alemania y otros lugares de Europa han visto cómo Trump, un empresario y estrella de programas de televisión, ha pasado de ser un precandidato con pocas posibilidades a convertirse en el favorito para la nominación del Partido Republicano antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

Trump ha descrito la política de bienvenida a los refugiados de la canciller alemana Angela Merkel como "demente" y ha elogiado al presidente ruso, Vladimir Putin, quien está enemistado con Europa desde que Moscú anexó la península ucraniana de Crimea hace dos años.

Merkel, en tanto, declaró en una entrevista con el diario Bild am Sonntag que no conocía a Trump en persona, pero elogió a la precandidata demócrata Hillary Clinton. "Valoro su larga experiencia, su pensamiento estratégico y que respalde enérgicamente el acuerdo transatlántico. Siempre que tuve la oportunidad de trabajar con ella fue un gran placer", dijo.

Tanto Trump como Clinton consolidaron el sábado sus candidaturas en un puñado de primarias que se celebraron en cinco estados, aunque sus respectivos rivales, el senador Ted Cruz y el senador Bernie Sanders, lograron victorias que les permiten seguir en carrera. Cruz se impuso en los caucus de Maine y Kansas, pero Trump ganó en Luisiana y Kentuck, dos estados que otorgaron la mayor cantidad de delegados. A su vez Sanders ganó en Kansas y Nebraska, pero la ex secretaria de Estado se impuso en Luisiana.

Mañana los demócratas celebrarán internas en Michigan.