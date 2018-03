Alemania logró un superávit comercial récord

Alemania registró un superávit comercial récord en 2016 de 252.900 millones de euros, con un aumento de 1,2% en las exportaciones y de 0,6% en las importaciones respecto a 2015, indicó la Oficina Federal de Estadísticas. Los productos "Made in Germany" -maquinaria, productos químicos y automóviles- fueron el mascarón de proa de las exportaciones sin precedentes, que por otro lado podrían avivar el conflicto con EE.UU. y la Unión Europea respecto a la política comercial alemana.

Desde la crisis financiera de 2008-2009, la balanza comercial positiva germana aumentó sostenidamente y en 2015 fue de 244.300 millones de euros.

Alemania se mantiene muy por delante de países como Brasil, que cerró el año con un superávit récord, que llegó sólo a u$s 47.692 millones, o de Japón, que logró el primero desde 2010, con u$s 35.800 millones. El de China retrocedió pero sigue siendo el mayor del mundo con

u$s 510.000 millones.