A los 65 años, murió la cantante Natalie Cole

Natalie Cole, la reconocida cantante de jazz y heredera de uno de los grandes del género, Nat “King” Cole, falleció anoche a los 65 años de edad, según reportes internacionales.

Cole falleció en un hospital de la ciudad de Los Angeles, como consecuencia de un infarto sufrido luego de recibir un trasplante de riñón.

Natalie Cole, quien en 1991 realizó un dueto virtual con su padre con el tema "Unforgettable", falleció de insuficiencia cardíaca congestiva derivada de problemas tras un un trasplante de riñón, que debio realizarse tras sufrir una crisis de en su Hepatitis C que la afecta desde el año 2005.

Durante su carrera de 40 años de trayectoria, lanzó 21 discos y obtuvo 17 nominaciones a diversos premios musicales.

Hija del cantante Nat "King" Cole y de Maria Hawkins Ellington, Natalie se crió en el barrio de Hancock Park en Los Ángeles y debutó musicalmente a los seis años cuando cantó en el álbum de Navidad de su padre y a los 11 comenzó a actuar.

Tras la pérdida de su padre en 1965, se sumió en un mundo de drogas, alcohol y sexo del que salio exitosamente con el disco "Unforgettable with love" de 1991, ganó un Grammy, llegó al número uno y vendió más de cinco millones de copias.

En la canción que da título al disco cantaba un dúo con su progenitor a través de efectos electrónicos.

Siguió con otro álbum de jazz titulado Take a Look, en 1993, que fue disco de oro, mientras que su otro álbum Holly & Ivy, también tuvo el mismo reconocimiento.

En 1996 estrena, Stardust, disco de platino y presenta otro dúo con su padre en una versión moderna de "When I Fall in Love", que le hizo ganar otro Grammy por Best Pop Collaboration with Vocals.

Se casó el 31 de julio de 1976 con Marvin Yancy, compositor y productor. Tuvo un hijo, Robert Adam "Robbie" Yancy (nacido octubre de 1977); también músico. Marvin fue su productor, y siendo ordenado ministro bautista, la ayudó a reencontrase con la religión.

En 1989, contrajo matrimonio con el productor y ex baterista Rufus Andre Fischer; se divorciaron en 1995. En 2001, se casó con el obispo Kenneth Dupree; se divorciaron en 2004.