De comediante a presidente de Ucrania: la increíble historia del hombre al que le toca enfrentar a Putin

El presidente de Ucrania se llama Vlodímir Zelenski. Hace casi tres años fue elegido con más del 70% de los votos. Hoy es el hombre al que le toca enfrentar a Vladímir Putin, quien declaró la guerra e invadió el país.

Zelenski es un ex comediante de 41 años . Su única experiencia cercana a la política es haber interpretado a un presidente en el programa cómico de televisión llamado Servidor del Pueblo.



En 2019, la campaña del comediante fue a tono con su trayectoria. De hecho, su partido político tomó el nombre del show que lo hizo famoso. La idea funcionó: cosechó casi el doble de votos que el presidente saliente Petro Poroshenko en primera vuelta. En la segunda vuelta, lo derrotó en 23 de las 24 provincias.

El joven y carismático Zelinksi hizo de su falta de experiencia en la arena política una virtud. Se encargó de repetir hasta el cansancio que era un "ucraniano más", que no pertenecía a la "casta política", fuertemente asociada a la corrupción en aquel país.

De hecho, durante la campaña, el outsider de la política evitó hacer promesas para no decepcionar a los votantes. Sus discursos fueron, prácticamente, atacar a su contrincante, Poroshenko.

Las pocas promesas que hizo fueron en torno a echar por tierra la corrupción así como también emigración masiva de jóvenes; recuperar Crimea y los territorios de oriente por vía diplomática con Rusia, no con los separatistas. "Sin promesas, no hay decepción", dijo en alguna oportunidad, para no ahondar sobre de su plataforma electoral.

El joven comediante no organizó actos populares; tampoco pronunció discursos ante grandes multitudes. Se enfocó en las redes sociales . Desde allí, difundió mensajes divertidos.



Su vida

Pese a que en el 2000 se graduó en Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev, Zelenski se desempeñaba, desde el año 1997, como actor, guionista y productor en la productora Kvartal 95, donde estuvo hasta 2003. En esa misma compañía ejerció como productor ejecutivo y luego como director ejecutivo.

Por aquellos días, su blanco preferido era el presidente Poroshenko, cuya honestidad ponía en duda. Irónicamente, su papel más reconocido como actor fue en la serie Servidor del Pueblo, en la que era el protagonista, un profesor de historia que se convierte en presidente de Ucrania.

Por su trayectoria en el mundo del espectáculo, Zelenski ganó más de 30 premios nacionales de la televisión ucraniana y varios reconocimientos en festivales internacionales de cine.

