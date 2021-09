20 años del 11-S: Biden, Obama y Clinton en el emotivo homenaje a las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas

Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, participó este sábado del acto que conmemora las dos décadas del el atentado a las Torres Gemelas , el cual comenzó exactamente a las 8:46 hora local (9:46 en Argentina), el mismo horario en el que el primer Boeing se estrelló contra la Torre Norte.

Torres Gemelas: a 20 años del 11-S, las mejores series y documentales nuevos



La conmemoración, en la que acompañan a Biden los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton , abrió con un minuto de silencio que fue seguido por la lectura de los nombres de las casi 3000 víctimas fatales que dejó la tragedia del 11 de septiembre del 2001.

Luego, el primero en hablar fue Mike Low, quién perdió a su hija Sarah -azafata en uno de los vuelos- en la tragedia: el padre recordó al 11-S como un día "gris y negro" y agradeció a todos los que lo ayudaron "a atravesar los días más oscuros de nuestras vidas".

En otro momento, el cantautor Bruce Springsteen interpretó su propio tema "I'll See You In My Dreams" ("Te veré en mis sueños") ante una multitud en silencio que se abrazaba.

Los tributos a las víctimas continuarán a lo largo de toda la jornada con cuatro minutos de silencio distintos : el segundo a las 9.03, hora local en la que el segundo avión impactó contra la Torre Sur , luego a las 9.37, cuando el tercer avión colisionó contra el Pentágono cobrándose casi 200 víctimas, y, finalmente, a las 9.59, para recordar al cuarto avión que cayó en el estado de Pensilvania sin alcanzar su objetivo , el Capitolio.

Por lo pronto, este sábado Biden aún no se ha pronunciado en público al respecto, no obstante, en un video publicado este viernes pidió "unidad" , la cual considera como "la principal lección del 11 de septiembre". Así se expresó: "En el momento de mayor vulnerabilidad, (...) la unidad es nuestra mayor fuerza" .

(Noticia en desarrollo)