Tarifas: estos son los electrodomésticos que más gastan y tienen consumos fantasma

Hacer un uso más inteligente de la energía y conocer el consumo de cada equipo en el hogar es el primer paso para ahorrar dinero, sobre todo si conocemos cuáles son los aparatos que, aún sin funcionar, consumen más energía de lo que imaginamos.

En el marco de una segmentación de tarifas y de menos facilidades para el pedido de subsidios, es importante hacer un uso más responsable de la energía.

Cuáles son los electrodomésticos que más consumen y cómo ahorrar

HELADERA

El electrodoméstico que más consume en una casa suele ser la heladera, con algunos estudios apuntan a que utiliza un 20% de la electricidad que se consume en todo el mes. Esto se da principalmente debido a que las heladeras de un hogar están funcionando en todo momento para mantener fría la comida en su interior, algo que genera un consumo elevado de electricidad .

Pero, si se busca bajar el consumo una buena opción es meter únicamente platos a temperatura ambiente -o lo más bajos posibles- para evitar usar electricidad a la hora de enfriarlos. Esto permite que el proceso de "quitar el calor fuera de la heladera" sea más sencillo y no consuma tanto .

TELEVISOR

El televisor, a diferencia de la heladera, consume energía solamente cuando está siendo utilizado, por lo que es más fácil de controlar . Igualmente, algunos estudios apuntan a que en promedio suele ocupar el 12% del consumo de un hogar, algo que lo pone en segundo lugar.

Para ahorrar energía se recomienda lo más simple primero : ver menos televisión. Esto se puede lograr estableciendo controles parentales -algo que suelen tener la mayoría de los televisores inteligentes a día de hoy- o buscando otras actividades para hacer . Por otro lado, colocar los televisores fuera de las habitaciones también ayuda a bajar el consumo, ya que se evita usarlos de noche y dejarlo prendido por accidente .

LAVARROPAS

Las lavarropas consumen una cantidad de energía similar a los televisores, con un promedio del 11%. Aunque, si se lava con agua caliente que la máquina debe calentar internamente, entonces aumentan un 80% su consumo. Con esto en mente, la principal recomendación es lavar todo con agua fría y solamente calentarla cuando se trata de prendas específicas que así lo necesitan .

Consumos fantasmas y cómo evitarlos

Un estudio del Lawrence Berkeley National Laboratory de la Agencia de la Energía de los Estados Unidos reveló que el consumo de energía de los artefactos denominados "corriente o consumo vampiro", es decir sin uso pero enchufados, consumen alrededor de 1.6 kilovatios diarios. Esto significa entre el 5% y 10% del gasto de energía del hogar.



Por ejemplo, no es muy común que se desconecte el televisor de toma corriente o de la zapatilla cuando no está en uso. Sin embargo, es recomendable hacerlo ya que un modelo de 34 pulgadas puede llegar a gastar aproximadamente 53 kWh al año en stand by y uno LED de 37 pulgadas 35 kWh. En cambio otros electrodomésticos como la heladera, la cafetera o la tostadora suelen estar siempre conectados. Electrodomésticos como los microondas pueden llegar a tener un consumo "fantasma" de 35 kWh al año .

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explicó el año pasado que dejar conectado el cargador del celular "consume casi tanto como si estuviera cargando el teléfono". Muchos usuarios, por comodidad, eligen dejarlos conectados pero esto genera consumo que luego hay que pagar .