Bitcoin y Ethereum lograron lo imposible: subieron de precio entre cepos y regulaciones

Tras una prolongada racha bajista, las criptomonedas muestran resistencia y finalmente abren la jornada con números en verde. Sin embargo, Bitcoin (BTC) sigue con una cotización por debajo de la marca de los u$s 22.000, mientras que Ethereum (ETH) se deslizó por debajo de los u$s 15.000.

Lo que ocurre es que el criptomercado siente la presión por parte de La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC), que en los últimos días reveló una postura mas agresiva en torno a las regulaciones de las plataformas de intercambio.

Un caso ejemplar es el de Kraken, que recientemente detuvo sus operaciones de staking y pagó una multa de u$s 30 millones a la "policía cripto" por no registrar el servicio. Este fenómeno, sumado a las incertidumbres económicas de Estados Unidos, causó un temblor en los precios de los tokens.

Plan Mi baño 2023: así es el nuevo beneficio compatible con la AUH ANSES, ¿cuáles son los requisitos de inscripción?

Así podrás ahorrar más de 5000 euros sin darte cuenta



PRECIO BITCOIN: A CUÁNTO COTIZA HOY martes 14 DE FEBRERO

Si bien Bitcoin mantiene el puesto número uno como la criptomoneda más importante del mercado, el token se debilitó enormemente en los últimos días, cuando pasó de una cotización de casi u$s 24.000 a los actuales u$s 21.823,32.

El panorama es contrario a lo que ocurría a principios del 2023, cuando el precio de la moneda se disparó por un 40%. De todas formas, el valor actual del bitcoin rompe con la tendencia bajista que se venía dando y representa una leve suba del 1% en 24 hs.



Acorde a los datos de Coinmarketcap, la capitalización de mercado de este activo -que resulta ser la más grande del mercado- trepó por 1% desde ayer. El volumen de comercialización del bitcoin no tuvo la misma suerte, puesto que se redujo por un 7%.

Atención BBVA: el banco lanza una serie de TV única para ayudar a un público muy especial



Exención del peaje: este grupo no deberá pagar más, cómo anotarse a través de Mi Argentina



PRECIO ETHEREUM: A CUÁNTO COTIZA HOY martes 14 DE FEBRERO

Ethereum, la segunda moneda más relevante del mercado, acompañó al bitcoin en la suba y actualmente se ubica en u$s 1509,72. Esto significa que el precio escaló por un 1,5% en 24 hs, pero se redujo un 6,6% en los últimos 7 días.

Su capitalización de mercado también registró un alza (1,52%) desde ayer, pero el volumen de dinero que movilizan las transacciones de este activo se hundió por casi un 20%, según los datos de Coinmarketcap.

Entre las principales altcoins (los tokens alternativos a Bitcoin) BNB, la criptomoneda de la plataforma Binance, cotiza a u$s 292,85, Cardano (ADA), se ubica a u$s 0,361975 y Solana (SOL) a u$s 21,36.

La buena noticia de ANSES para los JUBILADOS: esta semana se activó un NUEVO BONO clave, ¿cuándo cobro?



El Banco Central ya decidió que hará con la tasa de interés tras el alza en el dato de inflación



BITCOIN, ETHEREUM Y MÁS: ¿CÓMO ESTÁ EL MERCADO DE CRIPTOMONEDAS HOY?

La suba en los precios de las criptomonedas no es el único signo positivo que revela el mercado. El "Fear & Greed Index", que mide los sentimientos generales de los comerciantes, recientemente demostró que predomina la tranquilidad en el ecosistema cripto.

Concretamente, se encuentra en un estado "neutral", lo que significa que no hay miedo ni gran desconfianza. Esto no es poco, dada la presión de la SEC y su vigilancia ante las principales bolsas de intercambio.