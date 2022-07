Las dos ruedas eléctricas se imponen en la ciudad y ahora hay buenas ofertas

Las nuevas formas de pensar las grandes urbes ponen a la movilidad sustentable en un primer plano. Así, ganan protagonismo los vehículos eléctricos: bicicletas con pedaleo asistido, monopatines y scooters son una alternativa para recorrer distancias medianas.

"Los vehículos de micromovilidad eléctrica son recomendados para las grandes ciudades como Buenos Aires por su pequeño tamaño y practicidad", apunta Federico Miklikowski, a cargo del área de Movilidad y Recreación de Núcleo. "Son ideales para evitar atascos y demoras del tránsito y permiten hacer un uso más eficiente de nuestro tiempo a un costo muy bajo", continúa.

Kany C8; $ 89.999

Las bicicletas eléctricas, habilitadas y reguladas en la Ciudad de Buenos Aires desde 2017, permiten hacer ejercicio sin demasiado esfuerzo, ya que asisten al usuario en el pedaleo, y al llegar al punto de arribo, no hay cansancio. Los monopatines, por su parte, son actores relativamente nuevos en el tránsito, pero que también tienen un marco legal aprobado por el Gobierno de la Ciudad. Llaman la atención porque son pequeños, plegables, fáciles de subir al transporte público y silenciosos.

Cecilia Soler buscaba cubrir los 12 kilómetros entre su casa y su trabajo cuando se subió a una bici eléctrica: "Disfruto pedalear porque no tomo el subte en horario pico y también me ayuda a despejar, llego de mejor humor a la oficina", cuenta Soler, una administrativa en Recursos Humanos que usaba una bicicleta tradicional hasta que se mudó, tuvo que recorrer una mayor distancia y optó por un rodado con motor de pedaleo asistido. "El desafío es en esta época del año, que hace mucho frío, aunque también me pasa con el calor de enero", confiesa Soler.

El crecimiento poblacional, la congestión vehicular, la contaminación ambiental y los amplios niveles de sedentarismo y estrés llevan a cuestionar al automóvil como la mejor forma de moverse. Los números de Ecobici, el sistema público de bicicletas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así lo expresan: se registran 12.000 viajes diarios a pedal.

La ciudad de Buenos Aires y un amor a dos puntas

Momo Verona 26: $ 339.999

Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires aseguran que se están tomando acciones para cambiar conductas colectivas en torno a la movilidad.

"Hace más de diez años soñamos con una ciudad para las personas, amigable con el medioambiente y con igualdad de oportunidades , para eso trabajamos en el marco de una política estratégica incentivando la movilidad sustentable", dice Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas.

El Plan de Movilidad Sustentable de la Ciudad de Buenos Aires y el Programa Red de Movilidad Sustentable van en esa línea. "El objetivo es ampliar las opciones y crear la infraestructura necesaria para que los vecinos de la ciudad se sientan seguros al utilizar este tipo de movilidad", continúa López Menéndez.

Kany Touring T10: $189.999

Otras iniciativas que sostiene el gobierno porteño son la red Ecobici de bicicletas públicas y gratuitas y la Red de Ciclovías y Bicisendas Protegidas, que alcanza los 276 kilómetros.

La infraestructura que ofrece la ciudad para quienes pedalean es valorada por ciclistas como Soler, quien usa la ciclovía de Corrientes a la ida, y la de Córdoba, al regreso: "Está bastante bien armada en cuanto a ciclovías y bicisendas, sobre todo ahora con las de grandes avenidas como las que tomo para ir a la oficina", admite.

Momo Ibiza 20 (plegable): $ 299.999

Leonardo Spinetto, ciclista y fundador de la organización Bicivilizadxs, reconoce que se dieron grandes pasos con la instalación de ciclovías en las avenidas, lo cual llevó a más circulación de ciclistas por viajes de trabajo y a zonas más comerciales: "La red estaba concentrada en recorridos más recreativos, lo cual no es malo pero no cumple con todas las necesidades", dice. Destaca además la obra de la Avenida del Libertador: "Es una gran apuesta, ojalá que se termine sin tanto rechazo y que estas ideas vayan para la zona sur, siempre es dejada para después."

El crecimiento del ciclismo urbano se manifiesta en cifras: desde el Gobierno de la Ciudad dicen que en 2020 se registró un récord de 102.020 viajes diarios en bicicleta por el macrocentro de la ciudad. Se trata de un incremento del 146% en 10 años.

Nuuv U Pro: $ 420.000

El creador de Bicivilizadxs opina, sin embargo, que en materia de movilidad Buenos Aires "mantiene un amor a dos puntas": "Les da a los ciclistas un poco y equilibra otro poco con los automovilistas, por ejemplo durante la última década la ciudad autorizó estacionamiento gratuito de la mano izquierda para autos privados y también a 45 grados, sumado a la casi nula aparición de nuevo transporte público masivo, salvo los carriles exclusivos del metrobus", dice Spinetto.

Los vehículos eléctricos facilitan muchas situaciones donde pedalear es más difícil por el clima, la superficie, la distancia o algún tipo de discapacidad en las personas, admite Spinetto. Si bien los probó, opta por una cargobike de pedaleo tradicional para trasladarse, donde lleva además a su hija, que aún no pedalea sola por la calle: "Es una muy buena solución para instalar y desarrollar bicicletas de cargas para reparto y la última milla en las ciudades, haciendo todo más rápido, eficiente y económico", resalta.

El ciclista también llama la atención sobre la deuda en transporte público con estas características: "En la Argentina y en el AMBA el colectivo es el gran movilizador de viajeros, pero los precios de vehículos eléctricos para el transporte de ese porte son imposibles".



Tern HSD P9: $ 987.319

En relación con esto, en 2018 el Gobierno de la Ciudad lanzó el Plan de Movilidad Limpia para reducir las emisiones de gases contaminantes generadas por los vehículos a combustión. Pero por ahora solo se avanzó con un plan piloto con dos colectivos eléctricos de la línea 59. También se probaron dos buses propulsados a GNC, en la línea 50 y la 132, y dos buses con biocombustible, en la línea 91 y la 132.

Qué hay en el mercado de eléctricos

En medio de este auge, la oferta de vehículos eléctricos también se amplió. Desde el grupo Núcleo, Miklikowski asegura que están trabajando para lanzar al mercado rodados eléctricos certificados bajo las normas IRAM 40020 y 60020. En los próximos meses presentarán tres nuevas E-Bikes de la marca Kany, adecuadas en precio y características para el mercado argentino, y también tienen una línea de monopatines eléctricos.

Nuuv M+Sport: $ 500.000

En 2021, el Grupo Núcleo adhirió el Programa de Promoción de Bicicletas Eléctricas lanzado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, para fomentar la producción nacional de este tipo de vehículos, en un acuerdo con industrias y cámaras del sector: "Las empresas que suscribimos al programa pondremos en el mercado en el corto plazo, hubo demoras por los cambios en los tiempos de los fletes marítimos que traían los pocos componentes que aún no se fabrican en el país", asegura Miklikowski.

En el segmento de motos eléctricas, la marca NUUV está en la Argentina desde 2019 y tiene homologación para circular en todo el país. Sus scooters cuentan con batería de litio Panasonic, de fácil extracción, cuya carga completa toma unas seis horas y alcanza una autonomía de entre 40 y 130 kilómetros, dependiendo del modelo elegido. En cuanto a la velocidad, alcanzan entre 40 y 80 kilómetros por hora, también según el modelo. En la ciudad de Buenos Aires, se consiguen en la concesionaria de Flagship Palermo (José A. Cabrera 5150).

Las automotrices también ofrecen alternativas. Dentro de su línea de micromovilidad, Renault lanzó el E-scooter Renault X8 (versión 10 pulgadas). Es plegable, tiene capacidad de carga de hasta 100 kilos, con un motor que alcanza una potencia máxima de 350W y una duración de batería de entre 15 y 25 kilómetros. Estará disponible en la tienda oficial de Renault en MercadoLibre a partir de julio. En el segmento de bicicletas tradicionales, Renault presentó un nuevo modelo de mountain bike de la mano de la marca cordobesa Venzo. Viene en rodado 29, con cuadro de aluminio y transmisión Shimano de 21 velocidades.

Renault X8: $ 119.000

Tern es otra de las marcas que se imponen al hablar de bicicletas eléctricas, con un plus: su cualidad de plegables, lo cual permite subirlas a transporte público y guardarlas en espacios reducidos del hogar u oficina. Distribuida en la Argentina por la casa Aries comercial, la marca taiwanesa tiene actualmente dos modelos de e-bikes en el mercado: la Vektron D8 y la HSD P9, ambas en rodado 20.