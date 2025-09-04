Sube el dólar blue: cuál es el nuevo precio que ahora anticipan en cuevas virtuales

El precio del dólar oficial se mantiene estable este jueves 4 de septiembre. De esta manera, la moneda estadounidense cotiza a $ 1.375 para la venta y $ 1.335 para la compra en el Banco Nación. Sin embargo, el dólar blue sube $ 10 y se negocia a $ 1.360 para la venta y de $ 1.340 para la compra.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que hoy se encuentran en línea con las cotizaciones anteriores. En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se usan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Dólar cripto: el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este jueves a $ 1.379 en el popular exchange Binance, alrededor de las 14 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.375), del dólar blue ($ 1.360) y del MEP ($ 1.376).

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.379 y los $ 1.400.

Valor del dólar: los ahorristas analizan los indicios que da la cotización de las stablecoins.

Adiós al dólar blue: este es el dólar digital que más se usa

Hoy en día, USDT (Tether) es la stablecoin más aceptada del mercado cripto, además de ser la que goza de un mayor nivel de comercialización entre los ahorristas en la Argentina. De hecho, su volumen se encuentra incluso por encima de Bitcoin y Ethereum.

Se puede adquirir el "dólar cripto" USDT en cualquier cantidad y momento del día, además de que mantiene una relación 1:1 con el dólar. Por eso, son varios los analistas que consideran que su cotización refleja la demanda real y la confianza en el dólar como una moneda más estable y fiable en comparación con el peso argentino.

Hay que tener en cuenta que, en ocasiones como elecciones y otros eventos significativos que ocurrieron cuando el mercado del dólar blue está cerrado, los movimientos de stablecoins como USDT y DAI anticiparon lo que ocurriría con la cotización del dólar blue.