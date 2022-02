Bitcoin y criptomonedas: qué regulaciones y cambios llegan este año

La rápida adopción de las criptomonedas llama la atención de los reguladores y entes gubernamentales, quienes quieren incorporar nuevos marcos legales y tributarios.

En la actualidad, los inversores se sienten "cómodos" operando en medio de las caídas repentinas de precio y la alta volatilidad de las criptomonedas por varias razones: por un lado, es un mercado poco regulado y sin control gubernamental; y por otro lado, es totalmente descentralizado, es decir, no depende de ninguna entidad tradicional.

En este contexto, los gobiernos de los Estados Unidos y de algunos países europeos han estado trabajando en marcos legales modernos y prudentes que definen qué son las criptomonedas, los usos de estos tokens y explican cómo generan los inversores ganancias.

No obstante, todavía los reguladores están intentando entender cómo las criptomonedas encajan en la ley existente y llegaron a la conclusión que deben desarrollar una nueva estructura de la cual deberán participar las empresas de la industria cripto, como exchanges y startups que se dedican a brindar servicios blockchain, por ejemplo, para entender el mercado y no frenar su innovación.

Según una reciente publicación de Tony Sio, un consultor de tecnología financiera que se dedica a analizar y vigilar las prácticas regulatorias de los exchanges en los Estados Unidos, en el sitio oficial del índice bursátil Nasdaq, los exchanges y todas las firmas del sector criptográfico deben "asumir la responsabilidad" y participar de todos los procesos regulatorios para que estos sean justos, transparentes y velen por la integridad del mercado.

"Es más probable que los intercambios de criptomonedas y los participantes que protegen sus mercados inspiren confianza pública y emerjan como líderes del mercado", subraya Sio.

¿Qué pasa en la Argentina?

En la Argentina todavía no hay una regulación precisa ni marco regulatorio sobre las criptomonedas. Frente a su auge en el mercado local, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores alertaron a todos los argentinos por posibles "implicancias y riesgos" y señalaron que "no son dinero de curso legal".

Por otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a recopilar información sobre saldos en criptomonedas, operaciones y movimientos en cuentas de exchanges locales como SatoshiTango, Buenbit, Ripio, Lemon Cash, entre otras plataformas.

Precisamente, la AFIP tiene información sobre los movimientos, el monto total de ingresos o egresos en criptomonedas y de dónde ingresó el capital (si desde un banco o en efectivo) y el saldo mensual de las cuentas en pesos, en moneda extranjera y en criptomonedas.

Qué información tiene AFIP si compro una criptomoneda

En este contexto, cada vez más argentinos se vuelcan a billeteras digitales descentralizadas y plataformas que no residen dentro de la Argentina y por tanto, no el organismo de recaudación no tiene información sobre sus movimientos financieros e inversiones en criptomonedas.

Por ejemplo, las más populares son FTX, Binance, Defiant, Metamask, Trust Wallet, entre otras; y para comprar y vender criptomonedas "fuera del radar" prefieren hacerlo cara a cara o mediante foros de la comunidad cripto argentina.