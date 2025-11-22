En esta noticia Dólar cripto: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El precio del dólar oficial subió $ 20 el jueves, en la última ronda de la semana, y se negocia este sábado 22 de noviembre a $ 1.450 para la venta y $ 1.400 para la compra en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue opera a $ 1425 para la venta y $ 1.405 para la compra.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se usan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas que creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Los ahorristas miran con atención la evolución del precio del dólar cripto.

El dólar cripto USDT cotiza este sábado a $ 1509,03 en el popular exchange Binance, alrededor de las 8:30 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.450) y del dólar blue ($ 1.425). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.464 y el CCL a $ 1.431.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.495 y los $ 1.535.