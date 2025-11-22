En esta noticia

El precio del dólar oficial subió $ 20 el jueves, en la última ronda de la semana, y se negocia este sábado 22 de noviembre a $ 1.450 para la venta y $ 1.400 para la compra en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue opera a $ 1425 para la venta y $ 1.405 para la compra.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Análisis.¿A cuánto llega el dólar en 2026? La proyección de Redrado sobre el futuro del tipo de cambio

Las stablecoins que más se usan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas que creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Los ahorristas miran con atención la evolución del precio del dólar cripto.
Los ahorristas miran con atención la evolución del precio del dólar cripto.

Dólar cripto: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este sábado a $ 1509,03 en el popular exchange Binance, alrededor de las 8:30 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.450) y del dólar blue ($ 1.425). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.464 y el CCL a $ 1.431.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.495 y los $ 1.535.