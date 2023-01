Peligrosa estafa por WhatsApp: vacía todos los homebanking sin que te des cuenta y ya robó $ 1 millón

En un contexto donde la digitalización forma parte de nuestras finanzas personales, las ciber estafas son cada vez más frecuentes y atentan contra todo usuario de una billetera virtual, como Naranja X.

Recientemente, el departamento de Ciber Crimen de la Policía de La Rioja emitió un comunicado de advertencia a la sociedad, con respecto a una maniobra que protagonizan tanto WhatsApp, como la reconocida tarjeta de crédito previamente mencionada.

Estafa por WhatsApp: se hacen pasar por Naranja X

En las redes sociales, estallaron los posteos acerca del modus operandi de la nueva gran estafa, que, por el momento, registró víctimas en La Rioja y Misiones.

La mayoría de los casos se originan en una conversación de WhatsApp, donde un supuesto operador de Tarjeta Naranja se contacta con el usuario para comunicarle que se ha solicitado un préstamo a su nombre, que se ha registrado una compra u otra operación extraña.

Incluso han ocurrido casos donde se le comunica a la víctima que, desde la entidad, realizarán un reintegro del dinero que corresponde a la comisión que se le descontaba por la provisión de la Revista Naranja X.

Para todos estos casos, se comenta que es necesario realizar una verificación de los datos. Este tipo de información es la que utiliza el falso representante de Naranja X para vaciar la cuenta del usuario, efectuar compras o sacar créditos.

"No estamos hablando sólo de personas que no prestan atención y se descuidan, sino que a veces estas aplicaciones directamente no reúnen los requisitos de seguridad necesarios para proteger al consumidor", sentenció Alejandro Garzón Maceda, director del área de Defensa del Consumidor, en Misiones.

Estafa WhatsApp - Naranja X: ¿cuántas víctimas hubo?

Desde la Direccion de Comercio Interior de Misiones informaron que reciben unas diez denuncias por día de usuarios de Tarjeta Naranja, por estafas telefonicas a traves de WhatsApp.

"Nosotros, que no teníamos casos, pasamos a recibir denuncias todos los días: casos de denuncias porque les vaciaron la caja de ahorro; hay contadores, abogados, ingenieros y universitarios, hasta comerciantes y les hacen el cuento del tío", comento Maceda.

En cuanto a La Rioja, el departamento de Ciber Crimen registro 33 denuncias en diciembre y, en lo que va de enero, ya hay cinco investigaciones sobre este tema. Incluso hay una operación simultánea en todo el país, dado el creciente número de víctimas.

Estafa WhatsApp - Naranja X: ¿cómo evitar que me roben?

En algunos casos, los supuestos operadores de Naranja X se cobraron entre $ 70 mil y $ 1 millón. Las cifras son preocupantes, por lo que las autoridades salieron a dar consejos para evitar esta catástrofe.

Primero y principal, indicaron que no se debe atender o contestar llamadas vía Whatsapp o por línea, en horarios que la empresa no establece. Además, sugirieron: "No brindar datos bancarios ni proveer de códigos de acceso a las aplicaciones financieras. No enviar imagen de DNI, ni cualquier otro dato personal. Tener presente que la devolución de dinero/premios y demás son trámites de carácter personal".