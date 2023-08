Netflix, Meta y Amazon contratan y pagan hasta 900.000 dólares por estos perfiles

A partir del éxito de ChatGPT, el famoso chatbot basado en inteligencia artificial (IA), varios gigantes tecnológicos se embarcaron en una carrera por desarrollar sus propios modelos de IA generativa. Tal es el caso de Google y Microsoft.

En tanto, la cantidad de ofertas laborales relacionados con la IA en el sitio de trabajo Indeed se cuadriplicó desde principios de año, de acuerdo a los datos obtenidos a partir del The Wall Street Journal.

El problema, sin embargo, es que hay una escasez a nivel mundial de perfiles especializados en las nuevas tecnologías. Por esta razón, algunas firmas están dispuestas a pagar sueldos de hasta seis dígitos. A continuación, todos los detalles.

Netflix, Meta y Google contratan: qué buscan

Una de las propuestas que más llamó la atención en el último tiempo fue la de Netflix, que ofreció una remuneración de u$s 900.000 para un puesto de gerente de producto centrado en la IA, en medio de las huelgas de actores y escritores de Hollywood que reclaman protección contra el uso indebido de su imagen así como compensaciones en caso de usarse su trabajo para entrenar inteligencias artificiales.

En paralelo, Meta publicó una vacante para un ingeniero de investigación de IA generativa con un salario anual de hasta u$s 137.000 en LinkedIn mientras que Nvidia lanzó una búsqueda en su página web para un científico investigador de IA generativa. En este caso, el sueldo oscila entre los u$s 156.000 y los u$s 247.250.

En cuanto al sector del e-commerce, Amazon reveló una lista de trabajos para un gerente sénior en ciencia aplicada e inteligencia artificial que podría obtener un salario de hasta u$s 340.300.