La clave del emprendedor exitoso: qué están mirando los inversores de todo el mundo

Este miércoles 29 se dio inicio a la segunda edición de South Summit Brasil, el "punto de encuentro global del ecosistema de la innovación", donde se reunieron más de 700 oradores, 100 fondos de inversión, 12 unicornios y 50 start ups, con el fin de generar conexiones y potenciar el emprendedurismo de la región.

El Cronista Comercial viajó desde Buenos Aires hasta la ciudad ribera de Porto Alegre para seguir de primera mano uno de los programas más importantes de la tecnología y progreso en LATAM. El resultado final no decepcionó y causó asombros para todos los concurrentes.

A lo largo de los almacenes históricos del Cais Mauá (centro histórico de la ciudad), "speakers" de todas partes del mundo se distribuyeron en 8 escenarios para discutir sobre temas como fintech, agritech, salud, retail, innovación, industria 5.0 y sustentabilidad.

En esta primera instancia, los ecosistemas emprendedores y el venture capital dominaron gran parte del cronograma, y con razón. Vale recordar que, en 2022, Latinoamérica y el Caribe registraron los niveles más altos de actividad emprendedora en etapa temprana, según los datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Esta tendencia no hizo más que crecer durante el último tiempo y, acorde a lo que ha visto El Cronista hoy, tiende a un futuro prometedor. Ahora bien, ¿Qué oportunidades presenta LATAM para la innovación? ¿Cuáles son las grandes áreas del momento? ¿En qué se enfocan los inversores? A continuación, todos los detalles.



Competencia de startups: qué mueve al mercado hoy

Más de 2.000 start ups compitieron para quedar entre los 50 finalistas que, a lo largo de los 3 días del evento, expondrán sus proyectos frente a un jurado, con el objetivo de seducir a los 500 inversores presentes en South Summit.

Más allá del ganador final, las organizaciones se juegan los premios por: mejor equipo, start up más escalable, más disruptiva y más sustentable. Entre las ofertas de proyectos se encuentran 2 firmas argentinas: Qurable y Cryptomate; la primera sobre enterprise y la segunda sobre fintech.

Esta última categoría representa el área con mayor ebullición en el ecosistema emprendedor de la región, según Patricio Gigli, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA). Esto se debe a que hay "más fondos que invierten en proyectos de fintech y también porque América Latina es un mercado subexplotado".

Sin embargo, South Summit dejó bien en claro que hay otros sectores que pisan fuerte en la actualidad: "start ups que vinculan tecnología, innovación y ciencia para combatir el cambio climático", reveló la autoridad de ASEA y agregó: "Cada vez hay más emprendimientos que buscan resolver algún desafío social y ambiental a través de la tecnología y me parece que es un sector que tiene mucho potencial y que va a ir ocupando cada vez más la agenda".

En esta línea, se presentaron iniciativas como Savrpak, que procura la conservación de los alimentos y reduce el desperdicio, y Trashin, una solución completa para la gestión de residuos-.

Start ups: qué miran los inversores

A la hora de reunir fondos, las pequeñas empresas suelen enfrentarse a un panel de inversores o jurados, quienes están dispuestos a expandir su cartera financiera bajo la condición de que la start up en cuestión resulte confiable y demuestre sustento en el tiempo.

Juliana Henriques Pereira dos Santos, técnica en Repsol Sinopec (Brasil) y quien participó del jurado en la primera instancia de la start up competition, reveló cuáles son las principales cuestiones en las que se enfocan los inversores:

Escalabilidad del emprendimiento: necesitan pruebas de retornos.

Competidores: ¿por qué erigiríamos tu proyecto y no el del otro?

Factor de innovación: ¿es nuevo o ya existe en el mercado?

Integración y roles del equipo: ¿cuántas personas lo conforman?



Por otro lado, figuras de negocios y emprendimientos de la geografía brasilera revelaron que, si bien existen diferentes tipos de inversores y criterios para optar por un proyecto, el plan de crecimiento de una start up es fundamental. La cercanía del break even point, el margen de ganancia y el valor agregado para los accionistas son algunas otras cuestiones que no pueden faltar.

En efecto, los consejos generales para cualquier interesado en la innovación y el trabajo independiente se resumen en: foco en las ventas, demostrar escalabilidad y diferenciación.