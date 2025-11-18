En esta noticia Acceso propios paneles de control

Millones de usuarios se ven afectados este martes por la caída de los servicios de Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet. Debido a esto, plataformas como X, ChatGPT, Claude y otras dejaron de funcionar.

Los problemas generados son tales que incluso el sitio Downdetector.com, que monitorea usualmente el estado de los servicios de internet, también se ve afectado y ha dejado de funcionar esta mañana.

La propia compañía Cloudflare aseguró en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados “errores 500″, que se está produciendo de forma intermitente.

El error que se muestra al intentar acceder a la plataforma X mediante la web.

El incidente no solo impide que las webs carguen correctamente, sino que también ha bloquedado el acceso a sus propios paneles de control.

La empresa informó que está investigando el problema para comprender su alcance total y encontrar una solución.

De momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal.