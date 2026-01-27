El filántropo y magnate tecnológico, Bill Gates, alertó sobre un mal que acecha “silenciosamente” a gran parte de la sociedad moderna, especialmente a las nuevas generaciones.

A través de su blog personal “Gates Notes”, donde usualmente comparte sus reflexiones sobre tecnología y sociedad, el empresario expresa su profunda preocupación por el impacto negativo de los dispositivos móviles en el desarrollo intelectual y emocional de los jóvenes.

Gates, inspirado por la lectura del libro “The Anxious Generation”, calificado por él mismo como “aterrador pero convincente”, advierte sobre cómo la constante exposición a pantallas está erosionando algo fundamental: la capacidad de concentración profunda y el pensamiento crítico.

“Cuando me sentía inquieto o aburrido, o me metía en problemas por portarme mal, me encerraba en mi habitación y me perdía en libros o ideas, a menudo durante horas sin interrupción", afirma Gates sobre su propia juventud, señalando que esta habilidad de transformar el tiempo libre en momentos de reflexión y aprendizaje “fue crucial” para su éxito.

Gates advierte sobre la paradoja de la sobreprotección moderna

El cofundador de Microsoft observa con preocupación una contradicción en los patrones de crianza actuales: “La ironía es que los padres en estos días son sobreprotectores en el mundo físico y extrañamente no intervienen en el digital, permitiendo que los niños vivan la vida en línea en gran medida sin supervisión", problematizó.

La ausencia de supervisión en el ámbito digital está generando consecuencias preocupantes. Entre los efectos negativos, Gates destaca el incremento de problemas de salud mental, junto con “los costos de oportunidad de una infancia basada en el celular”: deterioro en los hábitos de sueño, disminución de la lectura, menor socialización presencial, reducción del tiempo al aire libre y pérdida de independencia.

Bill Gates, alarmado porque el uso de pantallas puede afectar el pensamiento crítico (Fuente: Archivo).

No obstante, hay una consecuencia que preocupa especialmente al magnate: "Todo esto es alarmante, pero me preocupa especialmente el impacto en el pensamiento crítico y la concentración", advirtiendo que el “mundo podría perderse los avances que provienen de ocupar la mente en algo y mantenerla allí”.

La solución de Bill Gates: “Hay que prohibir los celulares”

Ante la problemática de las pantallas, Gates no duda en proponer medidas contundentes, aunque reconoce que no son sencillas de implementar. La más polémica: “Hay que prohibir los teléfonos celulares hasta que los niños sean mayores".

Asimismo, el cofundador de Microsoft sugiere implementar sistemas más eficaces de verificación de edad en plataformas de redes sociales y reconstruir lo que denomina “la infraestructura de la infancia”, para ofrecer alternativas atractivas que compitan con la seducción de las pantallas.

Bill Gates concluye su reflexión con una recomendación enfática: "The Anxious Generation" es una lectura obligatoria para cualquiera que esté criando, trabajando o enseñando a los jóvenes de hoy", a la vez que subraya la urgencia de abordar este problema que amenaza silenciosamente el futuro intelectual de las próximas generaciones.