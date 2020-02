Una multitud exigió la sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo

Una marea verde de miles de mujeres y disidencias levantó sus pañuelos anoche frente al Congreso de la Nación para exigir la sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



Cerca de las 20, el colectivo chileno "Las Tesis" encabezó una masiva versión de su coreografía "Un violador en tu camino", con variantes en su letra para que las miles de personas presentes allí canten juntas consignas como "El Congreso opresor es un macho violador".



Luego, y mientras sobre la fachada del Congreso se proyectaba la imagen de un pañuelo verde gigante, dirigentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito leyeron un comunicado en el que aseguraron que "el proyecto está en las calles".



El documento defiende el proyecto que "consagra derechos constitucionales, adecuándose a las distintas exigencias de los organismos internacionales de los cuales nuestro país forma parte".



Al finalizar la lectura de esa declaración, las luces del escenario principal comenzaron a apagarse y por los altavoces se le empezó a solicitar a la multitud que comiencen a levantar sus pañuelos verdes para la fotografía, mientras que otro grupo, en las primeras filas, levantaba letras gigantes luminosas que formaban la leyenda "Aborto Legal".



Pasadas las 17, la avenida Callao ya se había convertido en peatonal entre Corrientes y Rivadavia debido a la afluencia de mujeres que, con sus pañuelos verdes en sus cabezas, cuellos, muñecas o mochilas, iban llegando desde distintas direcciones.



Desde temprano, miles de manifestantes de distintas edades fueron llegando solas, en pareja o en grupos hacia la Plaza de los dos Congresos, donde organizaciones sociales, sindicales, políticas, género y de Derechos Humanos también marcaban su presencia en adhesión al reclamo.



Banderas y pasacalles de distintas agrupaciones estudiantiles se mezclaban con los carteles artesanales que traían muchas de las manifestantes con mensajes como "que la religión de algunos no sea ley para todes" y "El cuerpo de las mujeres no es territorio de ningún poder. Será Ley", junto a las pelucas y maquillajes verdes que la mayoría de las más jóvenes compartían.



En los alrededores del Congreso, desfilaban batucadas, distintos grupos hacían música en vivo y también se organizaron partidos de fútbol, todo en el marco de un clima de verdadera fiesta.



Martina, una joven porteña de 18 años que llegó junto a sus amigas, dijo a Télam: "Me vengo movilizando desde 2018, tenemos muchas expectativas porque la gente está más informada y porque vemos que ahora hay más gente a favor incluso en el gobierno y creo que van a hacer todo lo posible para que se apruebe".



"El debate de hace dos años fue positivo porque gracias a eso hoy todos hablan del aborto y ya no es un tema que se pueda dejar a un costado", completó.



Clara Manrique, una chilena de 54 años que vino a la Argentina hace 50, contó a Télam que participó de los encuentros nacionales de mujeres "casi desde su origen".



"Desde hace unos 10 años vengo apoyando la campaña nacional por el aborto legal, y desde hace dos años estoy orgullosa de ser parte de esta marea verde que trascendió nuestro país y alcanzó a América Latina", aseguró.



"Venimos a apoyar esto que es un derecho que tenemos todas las mujeres y con el apoyo de los varones también porque ellos tienen mucho que ver en este tema", enfatizó.



Clara aseguró: "Sabíamos que en 2018 el proyecto no iba a salir, pero fue una lucha muy importante para generar conciencia y para que hoy acá seamos tantas y para que sea un tema que hoy se discute de manera abierta; no sabemos que puede resultar este año pero esperamos que salga esta vez".



El escenario principal fue montado sobre la vereda del Congreso, adonde subieron manifestantes de distintos lugares del país para dar su apoyo al proyecto de ley.



En las carpas montadas a los lados del escenario hubo presentación de libros, proyecciones y talleres; mientras hubo una radio abierta que se extendió hasta la lectura del documento de la Campaña por el Aborto y el Pañuelazo.



En la radio se reivindicaron distintas causas y reclamos como "Libertad para Higui", en referencia al caso de Analía De Jesús, que desde hace cuatro años esta procesada por homicidio al intentar defenderse de un grupo de vecinos que la atacó para violarla.



La radio cerró con la consigna: "de acá no nos mueve nadie hasta que sea ley".



En las carpas hubo talleres a cargo de mujeres de las villas, migrantes, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir que habló sobre los mitos construidos alrededor de la Educación Sexual Integral, y también de profesionales sobre el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos.



Uno de los talleres fue sobre "el estado laico, las disidencias religiosas y el derecho a decidir", y estuvo a cargo de la pastora de la comunidad "Dimensión de Fe", Gloria Guerrero, que dijo a Télam que "las pentecostales también abortamos y por eso necesitamos el aborto legal, que es un derecho humano".



"Es necesario un estado laico porque tenemos que conseguir la autonomía para decidir sobre nuestra vida y nuestros cuerpos y no debe haber intervenciones de ninguna jerarquía eclesiástica; somos parte del feminismo popular y estamos a favor del aborto", completó.



La movilización concluyó con un festival musical que contó con la participación de Ignacia, Masqueun3, Eruca Sativa, Femigangsta y Paula Maffía, entre otras artistas.

FUENTE: TELAM