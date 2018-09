Una App para “llevar los caballos en el bolsillo”

Hay un inconveniente que se les suele presentar a criadores de caballos, polistas y veterinarios al momento de llevar el registro y consultar los antecedentes de los animales: información como el pedigree, la historia clínica o el récord deportivo suelen tomarse y necesitarse la mayoría de las veces mayoría de las veces sin poder estar conectado a la red.

En busca de resolver ese problema, Zimbiosis desarrolló una App –disponible en iPhone y Android- que permite el registro y la consulta mientras se recorre la manada, en una visita veterinaria, en una práctica o en las caballerizas, sin necesidad de conexión en ese momento, y que, además, permite compartir los datos actualizados con todos los miembros de la organización.

Hasta hoy, mucha de esa información pasaba de mano en mano a través de planillas de excel, carpetas e imágenes. La App permite organizarla, administrarla y simplificarla, sumando funcionalidades de valor para la cadena ecuestre.

Zimbiosis apunta a veterinarios, criadores de caballos, deportistas, laboratorios, distribuidores de insumos, haras y grandes organizaciones, clubes y asociaciones.

Entre sus principales funcionalidades, permite identificar a cada animal con su pedigree de forma digital; llevar el registro de historias clínicas; generar reportes y gráficos; sumar una agenda y recordatorios; realizar pedidos de insumos veterinarios y establecer comunicación con clientes y colegas, con acceso tanto web como mobile.

La información tiene back up diario y está encriptada en servidores de los Estados Unidos. Tiene tres planes de Servicio: uno gratuito y dos planes para profesionales y grandes organizaciones que van desde los u$s 10 a los u$s 100 por mes.