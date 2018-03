Tras incidentes por desalojo, manteros de Flores volvieron a instalarse

Los comerciantes “informales” que venden ropa y otros artículos en la calle volvieron a instalar esta mañana sus puestos en veredas del barrio de Flores tras el operativo policial que los desalojó el viernes.

Poco después de las 7:30, varios hombres llegaron con enormes bolsas de consorcio cargadas de ropa a los alrededores de la avenida Avellaneda -mucho antes de que abran sus puertas los locales comerciales de la zona- e instalaron sus tiendas improvisadas sobre las veredas. Asimismo, otros cuentapropistas comenzaron a abrir los candados de las cadenas con las que dejan atados a maceteros públicos los pallets de madera donde montan sus puestos.

El operativo policial comenzó ayer por la mañana, cuando se acercaron efectivos de la Policía Federal y “le dijeron a cada uno de los manteros que levantaran sus pertenencias porque había una orden de no dejarlos instalarse", contó Omar Guaraz, de la asociación Vendedores Libres.



Continuó: "Ante esta situación, los trabajadores decidieron realizar un corte sobre la calle Avellaneda para exigir una respuesta. No queremos que venga un funcionario y nos dé una palmada, como ya pasó con otros manteros desalojados en Caballito, Belgrano y otro sector de Flores, sino que esperamos soluciones reales".



"No nos vamos a ir esta vez hasta que no tengamos una respuesta como una regulación de la actividad. Ni siquiera aparecieron los galpones para que los compañeros desalojados que se habían prometido", afirmó Guaraz.



Por su parte, voceros de la Policía Federal desmintieron que haya habido un operativo previo y afirmaron que se presentaron en el lugar a partir del corte de calle.



Alrededor de las 10.30, los manteros realizaron un corte total sobre la calle Avellaneda, pero a los pocos minutos las fuerzas de seguridad llegaron con seis camiones hidrantes y efectivos para liberar tres carriles de la protesta. Los uniformados formaron un cordón con escudos y comenzaron a avanzar hasta empujar a los manifestantes y permitir que el tránsito pueda volver a circular.