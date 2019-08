Sofía Gancedo, de Bricksave: "El mercado inmobiliario va a estar muy paralizado los próximos meses"

Creada en 2016, la plataforma de crowdfunding Bricksave ofrece una alternativa de inversión para los iniciáticos en el área: cuotapartes de inmuebles. Sofía Gancedo, una de las cofundadoras de la empresa y actual COO (Chief Operations Officer), detalla sus inicios, explica cómo invertir y analiza el mercado inmobiliario local en diálogo con El Cronista.

Bricksave funciona de forma similar a una administradora de fondos comunes de inversión, sólo que en lugar de cuotapartes de fondos, el suscriptor adquiere cuotapartes de propiedades, mayormente de ciudades Estados Unidos. Entre el alquiler y la valorización del inmueble a través del tiempo, se genera un rendimiento que gira en torno al 10% anual en dólares.

¿Cómo y cuándo nació Bricksave?

Empezamos en 2016 cuando me asocié con un grupo inversor muy grande de Europa que se llama Kinled, que invirtió ya en 70 compañías. Básicamente me daba miedo emprender sola y quería espalda para una inversión de este tipo. Invirtieron inicialmente 1,3 millones de dólares y en ese momento comenzamos.

¿Qué ventajas tiene invertir en la plataforma?

Bricksave es una plataforma puramente transaccional, donde con siete clicks te convertís en inversor en propiedades del resto del mundo. La inversión mínima es de u$s 1000, pero el promedio es de u$s 20.000. Se reciben dos retornos: el alquiler y el aumento del valor de la propiedad, porque compramos las viviendas en promedio un 20% más baratas que su valor de mercado. La propiedad se vende como máximo a los 4 años, pero si el valor de la propiedad sube más de 20%, se vende en ese momento para darle alguna cuota de liquidez al inversor. Si baja el precio, podemos aguantar hasta que suba, pero es raro que pase. Las propiedades valen cerca de u$s 70.000 y algunos inversores lsa compran enteras, así las puede vender cuando desee.

¿Cuál es el nivel de riesgo?

Estamos creciendo porque es una inversión muy segura. La inversión en propiedades, salvo que sean en construcción, son de muy bajo riesgo. Todas estas propiedades ya están terminadas, no hay riesgo de obra y se alquila inmediatamente. Son mercados muy líquidos, en nuestros cálculos de rentabilidad no están más de tres meses sin alquilar. En el caso de Detroit es más seguro aún, porque el retorno de alquiler lo paga el Gobierno Federal de EE.UU., es un incentivo para desarrollar la ciudad.

¿Se pueden adquirir propiedades en Argentina a través de Bricksave?

Si bien desde la Argentina se puede invertir en Bricksave, actualmente no estamos trabajando con propiedades en el país. Necesitamos que se estabilice un poco el mercado local porque procuramos proteger al inversor. Hay oportunidades, pero estaríamos metiendo capital de gente que no entiende la economía argentina. Explicarle a un inversor extranjero que por ejemplo hubo control de precios es difícil.

¿Cómo ves el mercado inmobiliario argentino actualmente y de cara a los próximos meses?

Veo muy paralizado el mercado para los próximos meses. En estos días con la suba del dólar y la caída de los bonos y acciones se destruyó mucho capital. La realidad es compleja, la gente en estos momentos frena sus decisiones y trata de ver mejor el panorama. Desgraciadamente está paralizado. Siempre va a haber oportunidades, hay gente que está desesperada por vender, pero tampoco está garantizado que la propiedad se pueda alquilar tan fácil. Es un mercado bastante ilíquido en este momento. Somos muy conservadores.

La mujer en los negocios

Además de sus funciones en Bricksave, Gancedo dedica parte de su tiempo a trabajar en pos de la inclusión financiera y en la inserción de las mujeres en el ecosistema empresario. Tal es así que en 2018 participó de la mesa de diálogo en inclusión digital y financiera de W20 para la generación de propuestas a G20.

"Estar en el W20 fue una gran oportunidad. Trabajamos con propuestas para el G20, fue muy interesante porque trabajé en la mesa de inclusión digital de la mujer y la mesa de inclusión financiera. Son dos áreas que generan disparidad, hoy no estar dentro del mundo digital y financiero torna imposible la igualdad de oportunidades", detalló.

En ese sentido, remarcó que la participación de la mujer en este tipo de emprendimientos tiene una proporción muy baja en Latinoamérica en relación con otras regiones.

"En Latinoamérica somos muy poquitas las mujeres que estamos en el ecosistema financiero y digital. La inclusión de la mujer en los negocios es baja en relación con otros países, pero de por sí el nivel de ahorro e inversión en términos proporcionales es muy bajo en los países de la región con respecto a otros", comentó.