Se sacó una foto con Cristina Kirchner y la imagen se viralizó por el look de la expresidenta

El pasado sábado 2 de enero, la vicepresidenta Cristina Kirchner abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas coordinado por una joven que le pidió sacarse una foto con ella. Ni bien la usuaria @sugus_dementa compartió la foto vía Twitter explotaron los comentarios.

“Un placer coordinar tu vuelo Cristina Kirchner. Por más mujeres a cargo de puestos y al frente del país. Gracias por tanto, te abrazo infinito”, escribió la cibernauta en el tuit que rápidamente comenzó a cosechar popularidad.

Un placer coordinar tu vuelo @CFKArgentina.



Por más mujeres a cargo de puestos y al frente del país.

Gracias por tanto, te abrazo infinito. pic.twitter.com/rRHbHLzcla — Dai ��☀️ (@sugus_dementa) January 2, 2021

El detalle que llamó la atención fue el calzado de la expresidenta. Fernández de Kirchner posó con unas glamorosas zapatillas negras y blancas, pero alejada de su elegante estilo.

“Esas zapatillas… Diosa”, “Amé el look!! Y las zapatillas uff me morí!!”, “Las zapatillas, me muero” y “Esas zapas”, son algunos de los comentarios más destacados que le dedicaron a la titular del Senado.

Sin embargo, también hubo detractores del retrato, quienes se centraron en los costos de dichas prendas de ropa. Además de sus zapatillas, se centraron también en su bolso de la firma Carolina Herrera, al intentar acertar su precio. Hasta el momento el tuit acumuló más de 11 mil “me gusta” y 734 retuits aunque continúa generando repercusión en la plataforma.