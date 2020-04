¿Se puede salir a correr? Lo que dijo Alberto sobre la actividad física en la cuarentena

La conferencia de prensa que dio ayer el presidente Alberto Fernández, en la que extendió la cuarentena hasta el 26 de abril pero habilitando a nuevos sectores para trabajar, dejó una gran duda entre la población: ¿se puede salir a correr al final, exactamente como lo planteó el presidente de forma hipotética en su planteo?

"Los que quieren hacer actividad física, que es una propuesta que nos hicieron varios gobernadores, veremos cuál es el protocolo y la factibilidad. La decisión es del gobierno nacional, no es de las provincias", dijo Fernández.

Pero luego ejemplificó, lo que dio paso a varias dudas en las redes sociales: "Salir a correr dentro de las cinco cuadras a la redonda o que pueda salir el lunes lo que su DNI termina en 0, el martes el que termina en 1 y así". Pero, agregó: "Se trata de un compromiso de todos. Si vemos que esto no se cumple vamos a estar obligados a volver para atrás y no quiero volver para atrás. Quiero que cada paso sea un acuerdo social, que todos estemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer".

¿Se puede salir a correr?

La duda fue uno de los temas más candentes ayer en redes. Tanto así que Leandro Cahn y Pedro Cahn, uno de los infectólogos que más escucha el presidente, salió con una humorada a aclarar que desde el lunes no cambian los términos de la cuarentena en lo que a salir a correr significa.

No, aunque nos gusta mucho aún no se puede salir a correr #QuedateEnCasa pic.twitter.com/ow97dmBxrb — Leandro Cahn �� (@leandrocahn) April 11, 2020

Lo cierto es que el mismo Alberto lo dijo en la conferencia de prensa que brindó ayer: "Las provincias proponen un plan, nosotros lo analizamos y vemos cómo y si se puede poner en marcha. Si no se puede, diremos qué no se puede hacer. Los argentinos han hecho un enorme esfuerzo y no quiero que todo se tire por la borda".

En otros países europeos, como Francia o Italia, está permitida la actividad física a una distancia discrecional. Pero otros, como España, lo tienen prohibido.