Se presentó el libro 'Reformas Laborales en Argentina'"

La abogada especialista en Derecho Administrativo y Laboral, Lilia Alonso, presentó su libro "Reformas Laborales en la Argentina. El Día de la marmota?" Y fue comentado por el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, Carolina Castro. El evento tuvo lugar el dia 27 de Febrero en la sede del Sindicato de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, y contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo del trabajo, como el abogado laboralista, Héctor Recalde. El auditorio se unió en un cerrado aplauso cuando Tomada recordó a la doctora Noemi Rial, recientemente fallecida, con quien él y la autora compartieron casi una década de labor en el Ministerio de Trabajo.

Lilia Alonso explicó que el proyecto de reforma de 2017 fue el punto de partida que inspiró esta revisión critica de las idas y vueltas de la legislación laboral de los últimos 30 años en Argentina. El libro argumenta que muchas de las propuestas ya han demostrado no ser efectivas, y que el mencionado proyecto no genera aportes novedosos. Durante la presentación, la autora destacó que el mejor ámbito para avances innovadores en materia de regulación laboral, es la negociación colectiva y no mediante cambios a la legislación laboral madre, La Ley de Contrato de Trabajo.

En su intervención, Tomada sostuvo que "es un gran aporte y expresa una preocupación de todo el mundo del trabajo”. En ese sentido, el ex Ministro de Trabajo agregó que "cuando se pretenden imponer viejas reformas laborales como si fueran modernas, nosotros vamos a seguir reflexionando y señalando que con los mismos argumentos de siempre no se pueden aplicar las mismas recetas fracasadas". "La innovación en las regulaciones es con derechos. Quién dijo que el futuro del trabajo es sin derechos?", concluyó.

Por su parte Carolina Castro, expreso su preocupación por el rol del fuero laboral en la interpretación de las leyes laborales y destacó la necesidad de revisar los contenidos de los convenios colectivos de trabajo adaptando los mismos a la incorporación de tecnología productiva de vanguardia.

El libro, analiza dos periodos reformistas de la legislación laboral argentina: en primer lugar, se repasan los cambios introducidos en la década de los noventa, los cuales acompañaron una mutación radical del funcionamiento de la economía argentina. Muchas de estas reformas fueron revertidas por un proceso de contra reforma que comienza a finales de la citada década y se profundizan con la llegada del nuevo siglo. Algunas permanecen. También se repasa críticamente el intento reformista del Gobierno de Mauricio Macri, como nuevo episodio de un vaivén repetido, pero quizás más importante aún, como un posible punto de partida para la discusión venidera