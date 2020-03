¿Qué tengo: resfrío, alergia o coronavirus? Los síntomas para diferenciar las 3 enfermedades"

Los síntomas principales del coronavirus están en todos lados: fiebre, tos seca y dolor de garganta son los principales. Pero ahora que en la Argentina comienza el otoño y baja la temperatura, pueden empezar a confundirse con los de otras enfermedades, como las alergias típicas de esta época del año y, después, con la llegada de la gripe estacional.

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos de distintas instituciones médicas de los Estados Unidos, como la Clínica Mayo o el Hospital John Hopkins, hay varios puntos a tener en cuenta a la hora de diferenciar estas enfermedades. Primero, como se dijo anteriormente, hay que considerar la época del año: si uno tiene alergia siempre en otoño, estornudar y tener un goteo ligero en la nariz es muy probable que se deba a esto.

La fiebre es uno de los primeros síntomas a tener en cuenta. Las alergias no suelen provocarla, lo que sí hacen la gripe y el coronavirus. Tener temperatura más alta de lo normal un día no es motivo de emergencia, dicen los especialistas, pero sí cuando sostiene en el tiempo y no baja.

Por otra parte, las alergias suelen manifestarse primero en la nariz y los ojos, que se irritan, mientras que la gripe estacional tiende a afectar el cuerpo entero. Entonces, si se experimenta fiebre, dolores de cabeza o musculares, se podría descartar la alergia pero no la gripe o el coronavirus. “Desafortunadamente, todavía no hay una forma de distinguir entre los síntomas iniciales de la gripe y el coronavirus. La única forma clínica de hacerlo es a través de una prueba de diagnóstico”, explican desde el Hospital John Hopkins. Pero los afectados por el coronavirus muestran además tos seca, dificultad para respirar, dolor de gargante, fiebre, dolores y, en algunos casos, problemas gastrointestinales como diarrea o vómitos.

El otro punto clave es investigar la historia de la persona. Si presenta algunos de los síntomas que las tres enfermedades tienen en común, pero estuvo de viaje en algunas de las zonas con casos de coronavirus, entonces se prende la luz amarilla. Si, en cambio, es una persona alérgica que tomó los recaudos recomendados en las últimas semanas, los especialistas recomiendan esperar unos días a ver cómo evolucionan esos síntomas, sobre todo para no colapsar aún más los servicios de salud.

Justamente la evolución es otro de los puntos que marcan los especialistas. Las alergias no suelen empeorar con el correr de los días, sino que tienden a mantenerse constantes hasta que se tratan o lo que las provocan ya no está. Los síntomas de la gripe suelen resolverse en una semana. El coronavirus, por otra parte, parece causar síntomas más severos que la gripe estacional y, cuando no se es grupo de riesgo, en general a partir de las dos semanas la gente ya mejora.

Síntomas a tener en cuenta

Fiebre (si no la hay, en principio se descartaría la gripe o el coronavirus)

Ojos y nariz irritados (suelen ser síntomas solo de la alergia)

Dolor generalizado en el cuerpo y fatiga (suelen ser de la gripe o coronavirus)

Tos seca y problemas respiratorios (si bien pueden presentarse en la gripe, son motivo de alerta de coronavirus combinados con fiebre y según los antecedentes de la persona)