Presidente mexicano defendió al embajador que robó en un librería porteña

"Que no haya linchamientos públicos y políticos", pidió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el caso del Embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue acusado de intentar llevarse un libro sin pagar de una librería en Buenos Aires.

En conferencia de prensa, AMLO recordó un episodio dentro de una conocida librería de DF cuando era Jefe de Gobierno electo, hace casi 20 años. "Un señor me regaló un libro y cuando me iba, me detuvieron y pidieron el ticket. Yo les dije que me lo habían regalado y no me creyeron. Luego me llamaron para pedir disculpas".

"Hay que tratar el asunto en su dimensión, que no se afecte, que no se destruya la dignidad de las personas. Todos comentemos errores, todos", aseveró López Obrador.

"¿En dónde está la perfección?, en la naturaleza, en el creador", concluyó el mandatario.