Polémica en San Fernando por el uso de los terrenos costeros

Un conflicto por los terrenos costeros de San Fernando amenaza con transformarse en la novela del verano. Mientras que la Comuna y el gobierno de la Provincia avanzan con el proceso administrativo para que finalice la concesión de que la empresa Marina del Norte, que administra una guardería en el predio costero ubicado frente al canal Vinculación y el río Luján, esa misma empresa presentó una medida cautelar para frenar la maniobra que dejaría la gestión de esas tierras en manos del consorcio mixto Parque Náutico, acusando al Municipio de “aplicar de forma equivocada el decreto provincial 1980/77”.

La disputa comenzó a fin de año cuando el Concejo Deliberante de San Fernando votó por unanimidad no renovarle la concesión a Marina del Norte sobre los terrenos en cuestión. En la misma sesión se aprobó también el otorgamiento de su administración a Parque Náutico.

El titular de Marina del Norte, el empresario Hugo Schwartz, fue a la Justicia y obtuvo una medida cautelar que le permitió continuar operando. Imposibilitado de avanzar con la ordenanza, el Municipio decidió levantar en la primera semana del año un acta de clausura a la empresa. En la misma línea, la empresa decidió continuar con su actividad, amparándose en la medida judicial.

Desde la empresa calificaron de “atropello” la actitud del Ejecutivo municipal y defendieron su continuidad de su actividad, que da trabajo a 180 personas, a partir de la “medida cautelar de no innovar” dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo.

Además, remarcaron que, en sintonía con la Municipalidad de San Fernando y la gestión de la gobernadora Vidal, que tienen como política la ampliación de los espacios verdes para los vecinos, propusieron “desarrollar un espacio de uso para la comunidad que sea igual o mayor que el generado en el espacio de Puerto Chico por la gestión municipal”.

Por otra parte, cuestionaron que la Comuna aplica “en forma equivocada” el decreto provincial 1980/77. “El mismo, aunque estaría vigente no es aplicable a la situación administrativa de Marina del Norte, tal como Fiscalía de Estado de la Provincia se lo ha hecho saber al Municipio en los distintos ámbitos”, señalaron en un comunicado.

La posición del Municipio

Desde el Ejecutivo comunal criticaron a Schwartz por “usurpar” el predio mediante tecnicismos legales.

“Queremos avanzar en un modelo de desarrollo de una costanera pública cada vez más linda e inclusiva, para que la puedan disfrutar todos los vecinos. Lo vemos con todas las familias que se acercan cada fin de semana”, manifestó el secretario de Gobierno local, Luis Freitas, en declaraciones radiales.

“El predio está clausurado y se aplicaron multas por violar el cese de actividad comercial, como constató el Juzgado de Faltas de San Fernando”, detalló el funcionario. “Schwartz insiste con la medida cautelar de no innovar, pese a que el juez José Francisco Terrier aclaró que no limita en modo alguno el poder de policía que tiene el Municipio para regular la actividad.”

Freitas explicó que la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, ratificaron en mayo del año pasado “la vigencia del decreto 1980/77, que delega a San Fernando, Vicente López, San Isidro y Tigre la administración de las tierras ribereñas”.

Y recordó que en 1995, cuando se renegoció el contrato original -que data de 1986- Marina del Norte “se apropió de una franja de tierra 15 metros de ancho para la construcción de un estacionamiento” en el predio. Esa apropiación le quitó parte de la costanera a los sanfernandinos.

En el final, Freitas aclaró que “las fuentes de trabajo están garantizadas" y aseguró a los amarristas que "se les respetará la continuidad del servicio".

La AFIP labró 81 infracciones a guarderías náuticas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) labró hoy 81 infracciones a la ley de Procedimiento Tributario en un operativo donde relevó 51 guarderías náuticas de la zona de Tigre y San Fernando.

Las infracciones podrían derivar en multas de $ 300 a $ 30.000 y clausuras -además de la multa- de los establecimientos que pueden extenderse de 3 a 10 días.

Entre las irregularidades detectadas se encontraron: no emisión de facturas o comprobantes equivalentes por las operaciones comerciales; no tener controladores fiscales habilitados y no contar con terminales electrónicas para cobrar.

En el procedimiento se relevaron camas para lanchas y amarras para cruceros y veleros. Además se contaron las embarcaciones de cada uno de los establecimientos.

Durante el operativo, los funcionarios de la AFIP realizaron un control de facturación donde se incluyeron los servicios conexos como por ejemplo los locales gastronómicos, la venta de accesorios náuticos y combustible.

También se solicitó el valor de alquiler de los espacios de guarda. Toda la información relevada será cotejada con las bases de datos de la AFIP.

Participaron del procedimiento más de 50 funcionarios.