Murió Jorge "el fino" Palacios de complicaciones cardíacas a los 73 años

Este viernes por la tarde murió “Jorge” Fino Palacios a los 73 años como consecuencia de un infarto por complicaciones cardíacas preexistentes. Se trataba del exjefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, una de las autoridades más importantes de la Policía Federal y el el primer jefe de la División Unidad Antiterrorista (DUIA).

Palacios tuvo una extensa carrera en la PFA hasta que en 2009, el entonces ministro de Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, comunicó la decisión del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de designarlo como el primer jefe de la nueva fuerza de seguridad porteña. “Es el mejor jefe de Policía que yo decidí proponer y Mauricio Macri coincidió”, dijo el ex ministro y actual intendente de Mar del Plata, en aquel momento.

Palacios fue comisario de la Policía Federal Argentina hasta 2004 cuando fue dado de baja. En ese momento era jefe de la División Unidad Antiterrorista (DUIA) pero también había estado al frente de otras áreas importantes, como Delitos Complejos.

En la época que debió abandonar la PFA se lo vinculaba con el secuestro de Axel Blumberg, a raíz de escuchas telefónicas con uno de los acusados, sin embago, nunca estuvo imputado por ese hecho. También fue cuestionado por la represión de la Federal durante la crisis de diciembre de 2001. Lo investigaron pero fue sobreseído.

Sí estuvo involucrado en la causa por el atentado terrorista contra la AMIA, ocurrido en 1994. Fue acusado por el fiscal Alberto Nisman de encubrimiento, junto con el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el ex juez Juan Galeano, entre otros. Nisman acusó a Palacios de haber “ordenado, implementado y supervisado” las escuchas telefónicas a Sergio Burstein, referente de familiares de víctimas, a través de Ciro James, ex oficial de inteligencia de la Federal que tenía relación con el ex comisario.

La relación con Macri

El "fino" Palacios partició tanto del operativo por el secuetro de Mauricio Macri en 1991 como el de su hermana Florencia en 2003. Maurio Macri luego lo designó para trabajar en la seguridad del club Boca Juniors.