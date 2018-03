Murió Johan Cruyff, una leyenda del fútbol

El mundo del deporte llora a uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. Tras un largo tratamiento contra el cáncer de pulmón, este jueves falleció el holandés Johan Cruyff, ex futbolista emblema del Barcelona y del seleccionado de su país. Tenía 68 años y había anunciado su lucha contra la enfermedad en octubre del año pasado.

“El 24 de marzo de 2016 Johan Cruyff murió en Barcelona, rodeado de su familia después de una dura batalla contra el cáncer. Es con gran tristeza que les pedimos que se respete la privacidad de la familia durante su tiempo de dolor”, publicó la página oficial del ex futbolista.

El mes pasado, el propio Cruyff había asegurado que iba ganando la lucha al cáncer por 2-0, por lo que se sentía muy optimista y con fuerzas para ganar la batalla que inició en octubre de 2015. Sin embargo, el cáncer acabó hoy con su vida.

Cruyff siempre tuvo serios problemas con el tabaco. De hecho, fumaba hasta en los entretiempos de los partidos y, de manera obligada, debió reemplazar su vicio por chupetines para poder seguir dirigiendo al Barcelona.

"En mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar a fútbol. El fútbol me lo dio todo. En cambio, fumar casi me lo quita", decía en un spot televisivo el jugador de la Naranja Mecánica.

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia junto a Diego Maradona, Pelé y Alfredo Di Stéfano, Cruyff ganó tres veces el Balón de Oro en la década del 70 y también fue el entrenador del histórico “Dream Team”, que le dio por primera vez una Copa de Europa al Barcelona.