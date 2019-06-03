No hay comentarios. Se el primero en comentar
Información General Lunes 03 de Junio de 2019
Milei: "Los países protestantes son más prósperos que los católicos"
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|43,8000
|45,8000
|DÓLAR BLUE
|-0,2176
|45,6500
|45,8500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|6,1003
|-
|46,1219
|EURO
|0,6816
|50,1984
|50,2387
|REAL
|0,9204
|11,4839
|11,4911
|BITCOIN
|-2,9607
|8.466,5300
|8.475,8900
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-0,2367
|52,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,1429
|68,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,1127
|69,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,2616
|72,4400
|TNA 7 DIAS
|-5,7814
|52,1500
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-5,3254
|120,00
|126,75
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,78
|1,78
|DISC USD NY
|-0,6711
|111,00
|111,75
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,8500
|33.949,5300
|BOVESPA
|0,3200
|97.030,3200
|DOW JONES
|0,2500
|24.815,0400
|S&P 500 INDEX
|0,1664
|2.752,0600
|NASDAQ
|-0,3600
|7.453,1480
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,5981
|324,4470
|322,5179
|TRIGO CHICAGO
|2,5845
|189,5975
|184,8209
|MAIZ CHICAGO
|0,1171
|168,3003
|168,1035
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|236,0000
|236,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,7259
|61,5400
|61,9900
|PETROLEO WTI
|-0,1869
|53,4000
|53,5000
|ORO
|0,9879
|1.318,7000
|1.305,8000