Mercado no regulado

La asistencia al viajero no es considerada un seguro en sí mismo, por lo que el mercado no se rigen por las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que impone controles de transparencia, competencia y requisitos financieros. Aun así, la aparición de competidores chicos foráneos a la del seguro están haciendo tomar conciencia de la necesidad de una regulación especial, tal como sucede en amplias partes del mundo.

"Aspiramos a que Argentina avance en la regulación de la industria como lo está haciendo Brasil y sucede hace años en Europa y Estados Unidos, donde el producto está regulado por el gobierno y obligatoriamente debe ser un seguro, y no un servicio brindado por cualquier empresa", dijo sin reparos Nicolás Mammarella, Operations Manager de QBE Seguros La Buenos Aires para el segmento Travel Insurance. Los líderes del mercado rechazan una regulación, lo que llevó a fracasar hace dos años un intento de nuclear a las firmas del rubro en una cámara empresaria.