Maradona cumple 60 años: sus mejores 60 frases

Diego Armando Maradona cumple 60 años. Ingenioso, ácido, realista y a veces no, el 10 despierta pasiones y odios. A continuación, las mejores 60 frases en conmemoración a sus sesenta años de existencia. Agudo y contestatario, el dixit con inconfundible sello maradoniano.





1- "Mis sueños son dos, el primero es jugar un Mundial y el segundo es salir campeón..." (1970, de su primera aparición en TV cuando jugaba en las inferiores de Argentinos Juniors).



2- "De chiquito decía que iba a ser doctor, que boludo que era ¿no? (2005, del documental Amando a Maradona).



3- "Crecí en un barrio privado de Buenos Aires... Privado de agua, de luz y de teléfono" (2004, sobre su infancia en Villa Fiorito).



4- "Al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel" (2000, del libro Yo soy El Diego).



5- "Montes me dijo: 'Vaya Diego juegue como usted sabe y si se puede tire un caño'. Y yo le hice caso" (2000, anécdota de su debut en 1976, del libro Yo soy El Diego).



6- "Lloré desde José C. Paz hasta Argerich 2.750. Estuve muy mal. Mi hermana (Lili) le dijo de todo al Flaco (Menotti), pobre", (1992, cuando quedó afuera del Mundial de 1978).



7- "Tenía la ilusión de ir a River y vino (Rafael) Aragón Cabrera (expresidente) y me la derrumbó" (1981, sobre su frustrado pase a River).

8- "El capítulo de mi relación con Boca es muy lindo. Sobre todo porque la historia la inventé yo; el quía armó todo. ¡Y Boca no tenía ni un sope para pagarme!" (2000, sobre su llegada a Boca en 1981, del libro Yo soy El Diego).



9- "Yo jugué un Barcelona-Real Madrid, que es un partido muy importante, con dos ciudades enormes detrás, pero un Boca-River es distinto. Es como que se me inflama el pecho. Es como dormir con Julia Roberts", (2006, en la víspera de un Superclásico).



10- "Boca, sos el beso de mi mamá", (2019, en un saludo por los 119 años del club).



11- "Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez, fue en Barcelona. Fue el error más grande de mi vida", (2017, revela el inicio de su adicción).



12- "Pedí una casa y me dieron un departamento, pedí un Ferrari y me dieron un Fiat" (2019, sobre su llegada a Napoli en 1984, del documental Diego Maradona de Asif Kapadia).



13- "Si era por los argentinos, teníamos que salir con una ametralladora y matar a todos los ingleses. Pero nosotros nos alejamos de ese quilombo" (2016, sobre la previa del partido contra Inglaterra en 1986, del libro Mi Mundial, mi verdad).



14- "Lo juro por lo que más quieras: salté junto a Shilton, pero le di con la cabeza" (1986, declaración después del partido sobre su primer gol a Inglaterra, del libro El Partido, de Andrés Burgo).



15- "Muchos dicen que lo hice con la mano. Yo digo que lo hice con la cabeza y la mano de Dios", (1986, unos días después, del libro El Partido, de Andrés Burgo).



16- "El gol contra Inglaterra fue con la mano" (2005, en su programa La Noche del Diez).



17- "Mi hermano, el Turco, me dijo después del amistoso en Wembley (1980) que debía haber enganchado, y fue lo que hice acá", (1986, una explicación sobre el segundo tanto a Inglaterra considerado el Gol del Siglo).



18- "Te lo juro por Dalma y Gianinna", (frase repetida desde el nacimiento de sus primeras hijas en 1987 y 1989).



19- "Vino Branco y se tomó toda el agua. Después tiraba los tiros libres y se caía" (2004, sobre el famoso bidón contra Brasil en el Mundial de Italia 1990).



20- "¡Hijos de puta, hijos de puta!" (1990, descargo por los silbidos durante el himno antes de la final contra Alemania en el estadio Olímpico de Roma).



21- "Ese doping fue la 'vendetta' contra mí, porque Argentina eliminó a Italia, y ellos habían perdido muchos millones" (2000, sobre el primer doping en Napoli en 1991, del libro Yo soy El Diego).



22- "¿Me van a contar a mí cómo es Juan Simón? Lo conozco hace diez años. Es capaz de tomarle la leche al gato" (1991, primer registro de la expresión que años después usó contra otros).



23- "Yo defiendo a los jubilados. Los argentinos tenemos que ser muy cagones para no defenderlos. Estoy a muerte con ellos porque lo que les hacen es una vergüenza", (1992, en una protesta de jubilados en el Congreso en contra de las AFJP).



24- "Basile se emborrachó con dos Copas América. Si me convoca a la Selección, no voy ni a palos", (1993, antes de su regreso al seleccionado).



25- "¿Por qué no hubo doping en el partido contra Australia? Porque te daban café veloz y por ahí la clavabas en un ángulo. Al café le ponían algo y por ahí corrías más. Eso lo sabía Grondona", (2011, sobre el partido repechaje en el '93).



26- "No quiero dramatizar pero me cortaron las piernas" (1994, tras el doping positivo en Estados Unidos).



27- "Se le escapó la tortuga", (1994, frase que nace a partir de una historia del exembajador de Estados Unidos, James Cheek).



28- "A Toresani le dije en la cancha que vivo en Segurola y Habana 4.310 7mo piso. Que me venga a buscar y vamos a ver si me dura más de treinta segundos" (1995, pelea con Toresani el día que volvió a Boca).



29- "Lo del pelo corto es una gilada espectacular. A Passarella se le escapó la tortuga renga y fisurada. Si es por una cuestión estética, que lo mande al Tolo Gallego al doctor Cormillot" (1996, por la polémica no citar a jugadores con pelo largo)



30-"Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar" (1996, de la negativa de la visa por doping).

31- "Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez" (1996, contra Mauricio Macri, presidente de Boca, por la falta de refuerzos).



32- "Maestro, ¿usted está muerto? Explíqueme, por favor se lo pido. Estamos hablando como hombres, como seres humanos. Si no me contesta es un botón" (1996, al árbitro Javier Castrilli después de un Vélez-Boca).



33- "Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste" (1997, sobre el final de su último ciclo como jugador).



34- "Boca jugó a lo Boca y River fue River. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo se le cayó la bombacha" (1997, después de su último partido oficial con triunfo en el Monumental).



35- "Hacete un mechón", (1997, dedicada al expresidente de Racing, Daniel Lalín).



36- "Pelé es un esclavo, le vendió el corazón a la FIFA".



37- "Pelé debutó con un pibe y le pegó a la jermu".



38- "A Pelé le gusta más la plata que dormir" (1998, tres frases contra Pelé en una entrevista con el programa televisivo El Rayo).



39- "Chilavert es un buchón. No voy a soportar que esa planta de mandioca se aproveche de los argentinos", (1998, al paraguayo que le había dado consejos a Japón, rival de Argentina).



40- "Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua" (sobre su amigo y representante durante muchos años).



41- "No quiero que Havelange diga que me quiere como un hijo. Yo tengo un padre excepcional y no un hijo de puta como él. Si tuviera un padre así, ya estaría muerto (1998, sobre el brasileño expresidente de la FIFA).



42- "En Cuba estoy más solo que Kung Fu" (2000, sobre su estadía en el país caribeño).



43- "A veces me agarran bajones, pero pongo 'El Chavo' y se me pasa todo" (2000, sobre su fanatismo por la serie).



44- "Entré al Vaticano y el techo era de oro. ¿Cómo podes ser tan hijo de puta? Para colmo el Papa era arquero, todas en contra", (2000, desde Cuba sobre su visita a Juan Pablo II).



45- "Lástima no se le tiene a nadie, Maestro. Si vos le tenes bronca, peléalo pero lástima a nadie", (2001, a José Sanfilippo, quien discutía con con Héctor Veira en el El Equipo de Primera).



46- "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", (2001, discurso en su partido homenaje en La Bombonera).



47- "A los que no creyeron, con el perdón de las damas, que la chupen y la sigan chupando. Yo soy blanco o negro. Ustedes me trataron así, ahora sigan mamando".



48- "Vos también Pasman, vos también la tenés adentro", (2009, a un sector del periodismo después de la clasificación al Mundial en Uruguay).



49- "No nos metamos en la cabeza el 4-1 de Alemania a Inglaterra, no nos comamos el chamuyo y la mentira", (2010, en la previa del 0-4 en los cuartos de Sudáfrica).



50- "La lista que me pidió Grondona, era un tocuen" (2010, sobre la lista para un amistoso que no llegó a dirigir).



51- "Grondona me mintió y Bilardo me traicionó" (2010, después de su salida como del seleccionado).



52- "Si te metes con mi mujer, te voy a buscar a tu casa", (2012, DT de Al Wasl contra hinchas rivales).



53- "Riquelme, si estás vacío, llenate" (2012, después de la salida de Román tras perder la Copa Libertadores).



54- "Messi no necesita ganar el Mundial para ser el mejor del mundo", (2014, en la previa de Brasil).



55- "¿Sabes qué jugador hubiese sido si no hubiese tomado droga? Un jugador de la puta madre" (2014, reflexión en una entrevista con Fabricio Oberto).



56- "Messi es buena persona pero no tiene personalidad para ser líder", (2016, frase que le dijo a Pelé en un evento con el micrófono abierto).



57- "Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico", (2018, desde México sobre el DT de Argentina).



58- "Cozzoni no le hizo ni un gol a la mujer", (2019, como nuevo DT de Gimnasia quiso recordar a Mazzoni, autor del gol que arruinó el título en 1995).



59- "Tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos", (2020, al expresidente, Mauricio Macri).



60- "Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy y seré siempre peronista", (2020, en el Día de la Lealtad).