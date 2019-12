Los millonarios ingresos de la industria de casinos en Chile

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO

La industria de casinos en Chile, conformada por 19 establecimientos autorizados por la Ley N° 19.995 y siete de concesión municipal, registró en el mes de agosto ingresos brutos del juego por un valor de U$S 57.524.353. El crecimiento real acumulado es de -1,7% en los últimos 12 meses.

Según el último informe mensual publicado por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), del total de ingresos brutos del juego, Sun Monticello tuvo el 19.7%, Casino Viña del Mar 11.9%, Marina del Sol Talcahuano 8%, Casino Rinconada 7.5%, Coquimbo 5.5%, Enjoy Antofagasta 5.1%, Dreams Temuco 4.7%, Casino de Iquique 4.3%, Dreams Punta Arenas 4.2%, entre los primeros puestos.

El total jugado en el mes de agosto, en las 10.719 máquinas de azar que estuvieron en funcionamiento en los 19 casinos regulados llegó a los U$S 400.702 millones. En tanto, los premios pagados a los jugadores ascendieron a U$S 375.651 millones, equivalentes al 93.7%. Por su parte, el win correspondiente al juego en máquinas de azar fue de U$S 25.051 millones, equivalente al 84% del ingreso bruto total.

Cabe señalar que los 14 gobiernos regionales y las 19 municipalidades son receptores de los fondos provenientes del impuesto específico al juego, el mes subsiguiente del pago de los mismos por parte de las sociedades operadoras. Esto quiere decir que los recursos serán recibidos por los gobiernos locales en noviembre de 2019.

Respecto al retorno de los casinos chilenos, la superintendenta de Casinos, Vivién Villagrán fue enfática sobre las políticas actuales.

“En la industria regulada la Ley de Casinos obliga a los operadores a retornar el 85% de lo que en las máquinas se juega. Ese 85% está calculado sobre la base de 10 millones de jugadas. Adicionalmente esta es una industria que, además del IVA, tiene dos impuestos específicos: uno es el de las entradas, las entradas constituyen un impuesto; pero además tienen un impuesto al win del juego, que es básicamente lo que las máquinas ganan y generan que es en torno al 20%. Por lo tanto, esta es una industria que tributa en torno a un 39% teniendo un retorno que, en datos reales, está sobre el 90%”, señaló.

En lo que corresponde a los casinos autorizados por la Ley N° 19.995, sumaron un total de $11.041 millones (US$ 15.264.734) en impuestos, de los cuales $ 4.852 millones (US$ 6.708.132) está destinado al impuesto específico al juego destinados a los Gobiernos Regionales y Municipalidades, en donde operan para el financiamiento de obras de desarrollo.

Hay que agregar a este tributo de la suma de $4.763 millones (US$ 6.585.085) asociados al pago de IVA y $1.786 millones (US$ 246.923) correspondientes al impuesto por entrada a las salas de juego, que se destinan a los fondos generales de la nación chilena.

En esos mismos términos, hay que indicar que las 520.361 visitas registradas significan el 11,2% en comparación a agosto del 2018 y a un crecimiento acumulado del 0,7% en los últimos 12 meses. En tanto, el gasto de los visitantes, durante el mes de agosto, registró un gasto promedio de $57.330 (U$S 79.34) por visita, implicando esto un variación real de -10% respecto a agosto de 2018.