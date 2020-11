Las insólitas traducciones turísticas de Córdoba: de 'High Grace' a 'Get out if you can'

Este fin de semana se viralizaron en redes sociales las traducciones automáticas del sitio oficial de Córdoba Turismo. Algunas de las traducciones más descabelladas fueron “I lived Córdoba all year” (Viví Córdoba todo el año), "Get out if you can" (Salsipuedes), "Skirt", (La Falda), "Garotas Serras" (Sierras Chicas), y "High Grace" (Alta Gracia).

El traductor automático de Google pierde muchas veces la interpretación que peude hacer un traductor profesional teniendo en cuenta en especial el significado de un texto, implícito o explícito. Puede que no haya una palabra exacta y apropiada en un idioma que coincida con una traducción. Por eso las traducciones literales no solo pueden cambiar de significado sino que en el camino pueden perderse los matices. Las versiones en inglés y portugués del traductor de Google no contempló vocablos regionales.

“Todo indica que en @turismocba utilizaron traducción automática sin una correcta pos edición para el sitio en inglés. ¡Justo en el sitio de turismo! Así no vamos a atraer a nadie. Contraten a un(a) traductor(a) angloparlante profesional y arreglen ese bodrio”, tuiteó Orgullosa Mary (@senioradetuiter).

Todo indica que en @turismocba utilizaron traducción automática sin una correcta posedición para el sitio en inglés. ¡Justo el sitio de turismo! ����♀️ Así no vamos a atraer a nadie. Contraten un(a) traductor(a) angloparlante profesional y arreglen ese bodrio.@gobdecordoba pic.twitter.com/1wg0ViWH3m — Orgullosa Mary (@senioradetuiter) November 22, 2020

“La Falda” fue traducido como “Skirt” (literalmente, pollera) y Falda del Carmen como “Carmen Skirt”, Alta Gracia como “High Grace”, Sierras Chicas como “Sierras Girls” en inglés y “Garotas Serras” en portugués, Cruz del Eje como “Axis Cross”.

Por último, Capilla del Monte fue rebautizado como “Chapel of the Mount”.

La agencia de Córdoba fue consultada por el medio La Voz y corroboraron que el sitio utiliza Google Translator para la traducción en distintas lenguas. "La gran cantidad de contenidos, la frecuencia de actualización de los mismos, y el público objetivo del destino, fueron razones por las que se decidió utilizar Google Translate como una posibilidad más de colaborar con la comprensión del contenido, sin pretender de ninguna manera ser una traducción fiel y exacta de los mismos", declaró.

“Si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países", aseguró la agencia.

Los usuarios no tardaron en hacer memes sobre el tema. La provincia "Córdoba" se volvió Tendencia en Twitter.

