La vuelta del bohemio: Charles Aznavour se presentará en Buenos Aires

Suenan los primeros acordes de La Bohème y el hombre saca de su bolsillo un pañuelo. Charles Aznavour inicia la coreografía donde imita los gestos de un pintor trabajando en un lienzo que lo acompañará mientras canta quizás su canción más famosa. A los 92 años, y tras realizar un tour por Europa y América del Norte, el cantante francés se presentará el 9 de marzo en Argentina.

Hace casi diez años había anunciado su “gira despedida”, pero el éxito de la misma fue tan grande que decidió, con 92 años, seguir arriba de los escenarios y volver a recorrer los más de 90 países en los cuales se presentó.

Así, Aznavour volverá al país para presentarse el próximo 9 de marzo en el Gran Rex donde interpretará una selección de sus más de 600 canciones grabadas en una variedad de idiomas como el francés, el inglés, el español y el italiano, entre otros.

Entre sus éxitos figuran piezas clave de la historia de la música como “She”, “The Old Fashioned Way”, “La Bohème”, “Yesterday When I was Young”, “Venecia sin tí”, “L’Amour C`Est Comme un Jour”, entre muchas otras.

Las entradas pueden adquirirse a través de www.ticketek.com.ar a partir del 9 de enero.