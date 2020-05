La muerte de una dirigente social agita el debate sobre la contención del coronavirus en las villas

Ramona Medina, la referente de la Villa 31 de Retiro que había denunciado la falta de agua en el barrio, murió hoy a los 42 años en un hospital de la Ciudad tras permanecer tres días internada por coronavirus .

"Nos mataron a Ramona", es el título del texto que posteó esta mañana Nacho Levy, editor de la Garganta Poderosa, para dar a conocer la noticia.

Además de la conmoción que provocó entre los movimientos sociales, la muerte de Ramona encendió un debate con aires de grieta entre peronistas y macristas por la responsabilidad de la provisión de agua en la Villa 31, de donde era la dirigente fallecida. En definitiva, por la responsabilidad política de la muerte de Ramona.

De hecho, mientras las organizaciones sociales, en primer lugar la propia Garganta Poderosa, le apuntan al Gobierno de Horacio Larreta, el nombre de Malena Galmarini, presidenta de Aysa, es tendencia en twittter, donde los simpatizantes macristas y críticos de la administración nacional le atribuyen la culpa de los problemas con el agua.

Fuentes de Aysa, en tanto, le dijeron a El Cronista que la empresa "no tiene jurisdicción técnica dentro de la red interna al barrio. La red interna del barrio fue construida y es operada por el Gobierno de la Ciudad, quien debe garantizar el servicio. AySA lleva el agua con presión y caudal suficiente para la distribución hasta la conexión en la línea municipal y la red perimetral que lo rodea".

"Debido a los problemas en la infraestructura del Barrio 31 de Retiro -responsabilidad es del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- la empresa AySA asiste, en caso de que sea solicitado, con el envío de camiones cisternas", agregaron.

Por su parte, desde el Gobierno porteño contestaron la requisitoria de El Cronista con un documento en el que se detallan toda una serie de iniciativas en relación a barrios vunerables, donde además se menciona la situación particular de Ramona y su familia, aunque en relación a la cuestión habitacional: "Ramona vivía en el sector Bajo Autopista IllIa, con su grupo familiar de siete personas. Tenía dos hijas, una con discapacidad con movilidad reducida. La vivienda es de 26,13 metros cuadrados, con una habitación, un baño y cocina pequeña, todos en el mismo espacio. Como la familia es parte del plan de reasentamiento de la zona, se les ofreció en febrero 2 departamentos, uno de dos dormitorios de 65 metros para los sobrinos y otro de 3 dormitorios de 83 metros con adaptación del baño, ambas en planta baja, por las necesidades de acceso de la menor. En total 148 metros disponibles para mudanza. La mujer lo rechazó y durante marzo solicitó una vivienda más grande en primer piso, que no se pudo concretar porque el primer piso no cumple los requerimientos de accesibilidad necesarios para su hija. En mayo se ofrecieron nuevamente dos unidades, para los sobrinos de dos dormitorios de 65 metros, y otra de tres dormitorios de 115, y la adaptación del baño para discapacidad. En total 180 metros cuadrados. Ramona y los sobrinos aceptaron. Ellos se mudaron esta semana. La mudanza de Ramona estaba prevista para cuando saliese de la internación".

"NOS MATARON A RAMONA"



Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para gritar todo eso que Ramona ya gritó.



No vamos a parar,

¡hasta que paguen los responsables!



Coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer en el Barrio 31 y delegada de la organización social La Poderosa, Ramona Medina había salido en varios programas de televisión las últimas semanas clamando por el restablecimiento del servicio de agua potable que ponía en riesgo de contraer Covid-19 a todo el barrio pero también a ella y a los integrantes de su familia.



En su casa habitan también "una hija diabética, un suegro con problemas coronarios y otra hija en silla de ruedas, que no habla, no camina, no mantiene postura y requiere oxígeno nocturno, porque tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi, una patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas", había explicado Levy.

Según Gabriel Solano, legislador porteño del FIT (PO), las denuncias de Ramona "pusieron de manifiesto la situación dramática que recorre a todas las villas porteñas. Aunque albergan el 10% de los habitantes de la Ciudad, los contagios acumulados en ellas superan ya el 30%. Pero esta realidad es aún más grave. En las últimas 24 horas, de los 188 casos nuevos reportados en la Ciudad, 113 ocurrieron en las villas, es decir un 60%. Las previsiones indican que esta situación se agravará en los próximos días. La falta de agua que Ramona denunció en la Villa 31 se ha extendido a otros barrios precarios. En la 1-11-14, en estos momentos hay 11 manzanas sin agua. Con sus pequeñas diferencias, la situación es similar en todas las villas porteñas donde viven 300.000 personas".

Hasta ahora el gobierno de la Ciudad había informado nueve muertes en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires desde el inicio de la pandemia.



Con la confirmación de 113 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron a 1.201 en esos barrios, de los cuales 141 ya se recuperaron, según informó esta mañana el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.