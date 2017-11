La búsqueda del submarino en los medios del mundo

Los medios internacionales siguen con especial atención la búsqueda del submarino ARA San Juan, perdido desde el miércoles pasado en aguas del Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo, y describen las acciones que llevan adelante los aviones y barcos que participan del operativo.

New York Times (EE.UU.)

“El tiempo es el enemigo mientras Argentina busca una embarcación perdida”, titula el diario sobre el caso del ARA San Juan, con testimonios de los familiares de los tripulantes y una infografía de la zona de búsqueda.

“La región no quedó cautiva por una saga de vida o muerte de esta magnitud desde 2010, cuando 33 mineros chilenos fueron extraídos de una mina derrumbada a bordo de una cápsula hecha a medida después de 68 días bajo tierra”, afirmó.

CNN (EE.UU.)

Argentina's Navy have picked up noises that could be a distress signal from the crew of the missing submarine. https://t.co/sGf1ZAvKsu pic.twitter.com/vWqvYk7Hk9 — CNN Weather Center (@CNNweather) 20 de noviembre de 2017

La cadena estadounidense sigue el caso desde el principio en su señal en español como también la internacional. Incluso fue la primera en informar ayer sobre los ruidos detectados en el fondo del mar, citando a fuentes de la Marina de Estados Unidos.

The Guardian (Reino Unido)

“La Armada Argentina dice que los ruidos no provienen del submarino perdido”, destaca en su titular el matutino británico en su nota firmada por Uki Goñi, corresponsal en la Argentina. Allí se reproducen las declaraciones del vocero de la fuerza, Enrique Balbi, las palabras de los familiares de quienes están en el ARA San Juan y la participación de buques internacionales en la búsqueda, incluyendo al rompehielos HMS Protector del Reino Unido.



Una infografía propia sobre la zona en la que se realiza el operativo y el video difundido por la Armada de las malas condiciones meteorológicas ilustran el artículo que encabeza con la información en la que se descartó que los ruidos detectados sean del submarino desaparecido.

BBC (Reino Unido)

La cadena británica también sigue con detenimiento el caso con entrevistas propias desde su sede central en Londres. “La Armada Argentina afirma que aprovechará las mejores condiciones meteorológicas para intensificar aún más su búsqueda del submarino”, destaca en el copete de su última nota en el portal en inglés.

El País (España)

El diario ibérico publica en su sitio en Internet, una nota con los familiares de los tripulantes que siguen la búsqueda del ARA San Juan desde la base naval de Mar del Plata. Ilustra el artículo una imagen de los carteles pegados en el cerco perimetral.

O Globo (Brasil)

"Los sonidos detectados por la Marina argentina no son del submarino", tituló el medio brasileño en una nota acompañada por dos vídeos y una infografía. En el artículo destacan las definiciones de los representantes de la Armada y el encuentro del presidente Mauricio Macri con los familiares de los tripulantes que ocurrió ayer en la Base Naval de Mar del Plata.

New Zeland Herald (Nueva Zelanda)

An Argentinian submarine has been missing in rough seas for five days with 44 crew on board. #NZHFocus pic.twitter.com/JbbXGskAH2 — nzherald (@nzherald) 21 de noviembre de 2017

El Espectador (Colombia)

"La búsqueda continúa". Esa cita de Balbi es una de las reproducidas por el diario colombiano para informar que el ruido detectado no corresponde al ARA San Juan. El matutino también resalta las embarcaciones y aeronaves que rastrillan la zona y el apoyo internacional en la búsqueda.

NHK (Japón)

9 News (Australia)