La autopsia de Diego Maradona: ni alcohol ni drogas cuando falleció

La Fiscalía General de San Isidro emitió este martes un comunicado en el que dio precisiones de los estudios complementarios a la autopsia de Diego Armando Maradona que llegaron a la sede judicial.

Según los estudios toxicológicos, que sí detectaron la presencia de psicofármacos, Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo cuando falleció el pasado 25 de noviembre en un country de Tigre.

Los análisis que los peritos de la Policía Científica hicieron sobre la sangre y orina del ex futbolista y que le entregaron anoche al equipo de fiscales de San Isidro que investiga las circunstancias de la muerte del "10", arrojaron resultados negativos en alcohol y estupefacientes, pero positivos en "venlafaxina, quetiapina, levetiracetam y naltrexona".

Fuentes de la investigación indicaron a Télam que algunos de los psicofármacos encontrados son "arritmogénicos", es decir que producen arritmia, algo que ahora los peritos y los fiscales deberán analizar para ver si eran convenientes para un paciente con una cardiopatía crónica como la que padecía el ex DT de Gimnasia.

Antes de conocerse estos resultados, Gianinna Maradona, una de las hijas que el ex astro futbolístico tuvo con Claudia Villafañe, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la loca desquiciada".

"Es tan importante lo que apareció como lo que no surgió de estos análisis de laboratorio, que a simple vista confirman que a Maradona le daban psicofármacos pero ningún medicamento para su cardiopatía", señaló uno de los investigadores judiciales de la causa.

Al referirse a los estudios microscópicos sobre los órganos, la fiscalía mencionó en su reporte un " cuadro histopatológico compatible con":

Cirrosis hepática.

Necrosis tubular aguda asociado a patología renal crónica.

Miocardiofibrosis, fibrosis subendocárdica y áreas sugestivas de isquemia aguda.

Ateromatosis coronaria calcificada no oclusiva.

Pulmón de características asfícticas asociadas a patología pulmonar crónica reagudizada y la presencia de siderófagos que podrían ser compatibles con cuadro de insuficiencia cardíaca.

y la presencia de siderófagos que podrían ser compatibles con cuadro de Cirrosis, necrosis tubular aguda, glomeruloesclerosis focal, aterosclerosis, cardiopatía isquémica e hiperplasia arterial en nodo sinoauricular.

Sobre el " informe químico legal ", escribió las siguientes conclusiones:

Muestra de sangre con resultado de tóxicos: se detectó presencia de levetiracetam y desmetilvenlafaxina.

se detectó presencia de levetiracetam y desmetilvenlafaxina. Muestra de orina con resultado de tóxicos : se detectó presencia de levetiracetam, venlafaxina , desmetilvenlafaxina, quetiapina , 6-naltrexol y metoclopramida.

: se detectó presencia de levetiracetam, , desmetilvenlafaxina, , y metoclopramida. B6 con resultado de drogas de abuso y sustancias de interés: se detectó metoclopramida .

drogas de abuso y sustancias de interés: se detectó . B7 con resultado de drogas de abuso y sustancias de interés: se detectó ranitidina.

Fuentes médicas vinculadas al expediente explicaron que la venlafaxina es una droga antidepresiva que se usa para tratar trastornos de ansiedad; la quetiapina es un antispicótico también utilizado para cuadros de depresión grave y algunas adicciones; y el levetiracetam es un antiepiléptico que actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir somnolencia y disminución de la capacidad de reacción.

La naltrexona bloquea el efecto de los medicamentos opiáceos y se utiliza para evitar la abstinencia al alcohol.

Esos fueron los resultados de los estudios complementarios a la autopsia que se iniciaron el pasado 2 de diciembre en los laboratorios de la Superintendencia de Policía Científica en La Plata. Allí se analizaron muestras de sangre, orina e hisopados nasales para toxicológicos, pero también se hicieron estudios histopatológicos, que son aquellos que analizan en forma microscópica los órganos y tejidos, entre ellos, el corazón de Maradona, que fue extraído en forma completa y, de acuerdo con lo que observaron los médicos forenses, padecía de una "miocardiopatía dilatada" y pesaba 503 gramos, cerca del doble que uno normal.

Sobre esos estudios microscópicos, las fuentes consultadas indicaron que en corazón se detectó una "fibrosis miocárdica" y "áreas de isquemia miocárdica"; en el hígado, un "probable cuadro cirrótico"; en los pulmones, "rotura de septos alveolares" y un "foco con edema intraalveolar"; y en el riñón, una "necrosis tubular aguda".

Con todos estos resultados, la idea de los tres fiscales que firman la causa, Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, es convocar a una "Junta Médica" interdisciplinaria para que analice a fondo el caso y pueda sentenciar si el deceso era evitable, si hubo mala praxis y si alguno de los profesionales que lo trataban, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, tuvo alguna responsabilidad.

La autopsia determinó que el ex capitán de la selección campeona del mundo en México 86 murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".