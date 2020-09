Incendio en el departamento de Elsa Serrano: hay un muerto y buscan establecer si es la diseñadora

Un departamento en un edificio situado en el barrio porteño de Retiro se prendió fuego esta noche y como consecuencia una mujer resultó muerta, por lo que tratan de establecer si es la modista Elsa Serrano.

El siniestro se produjo por causas que se investigan alrededor de las 20:15 en la calle Maipú 986, donde vive la modista, cuyo nombre real es Elsa Romio, de 73 años.

Las causales de muerte son por las quemaduras sufridas en las partes superiores y por asfixia.

Al lugar arribó el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad y Befer de Policía Federal por un incendio de forma generalizada en tres ambientes del departamento situado en el tercer piso, contrafrente de ese lugar.

Los bomberos entraron por el edificio lindero desde la terraza y descendieron hasta el lugar en cuestión.

En ese sentido, el accionar generó que las llamas estuvieran controladas, más allá que los servidores públicos siguieran con los trabajos extinguiendo pequeños focos.

Apenas se enteraron de la muerte de una mujer, familiares de Serrano intentaron comunicarse con ella, pero no pudieron lograrlo, por lo que se empezó a sospechar que la fallecida podía ser ella. Fuentes judiciales revelaron a la agencia de noticias NA que todo indicaría que la fallecida sería Elsa Serrano, pero el cuerpo no pudo ser identificado y se determinará según dactilares que se le realizarán en la morgue.

Interviene en el hecho la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 12, a cargo de Sebastián Fedullo, Secretaría Técnica de la doctora Cebasco.

Los diseños de Elsa Serrano fueron utilizados por varias personas reconocidas, entre las que se destacó el vestido de novia de Claudia Villafañe cuando se casó con Diego Maradona.

Además, vistió a importantes figuras del espectáculo argentino, como Mirtha Legrand, Susana Giménez y la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, y del extranjero, como Sofía Loren, Catherine Deneuve, Gina Lollobrigida y la bailarina Maya Plisétskaya. También lo hizo con figuras de la política argentina, como la hija del ex presidente Carlos Menem, Zulema, con quien viajó en cada gira al exterior que realizó acompañando a su padre cuando este ejercía la presidencia, al igual que lo hizo con María Lorenza Barreneche, ex pareja del ex mandatario nacional Raúl Alfonsín.