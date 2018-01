Falleció Claudio Paolillo, Premio de Honor 2017 de Adepa

Este viernes falleció, en Montevideo, el periodista uruguayo Claudio Paolillo. Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y director del semanario uruguayo Búsqueda hasta 2017, el periodista fue uno de los columnistas más reconocidos de su país y uno de los más tenaces defensores de la libertad de expresión en el continente americano. Así lo comunicó la Asociación de Entidades Periodísticas argentinas (Adepa) en un comunicado.

Nacido en 1960, Paolillo colaboró en distintos semanarios uruguayos, trabajó en varias radios y fue corresponsal de AFP en Montevideo antes de incorporarse, en 1985, a Búsqueda, donde se desempeñó sucesivamente como redactor, secretario de redacción, editor general y director.

En 2016 le detectaron un cáncer que lo obligó, meses más tarde, a dejar esa función pero sin abandonar, hasta sus últimos días, su labor como consejero periodístico, profesor de la Escuela de Periodismo y columnista de Búsqueda. Publicó su última nota, un análisis sobre la oferta política de la oposición uruguaya, ocho días atrás. Autor de los libros Con los días contados (2002) y La cacería del caballero (2004), por los que recibió los premios Morosoli, el Bartolomé Hidalgo y el Nacional de Literatura, y de numerosos artículos en los más destacados medios de habla hispana, Paolillo supo desmontar, como pocos, las falacias que los populismos emplearon para intentar justificar sus ataques contra los medios, los periodistas y las libertades.

El 25 de julio pasado, una delegación de Adepa entregó a Paolillo el Premio de Honor, la máxima distinción de todas las que otorga la institución. El reconocimiento, en su caso, fue efectuado por su "extraordinario aporte a la defensa de la libertad de prensa”.

“Los argentinos fuimos testigos del modo en que su presencia ayudó a contener los embates que sufrió el periodismo en nuestro país; y eso mismo ocurrió en diversos escenarios en América latina. La suya es una de las voces más potentes y lúcidas entre aquellas que han denunciado los atropellos que se multiplicaron en la última década, a lo largo del continente”, señaló Daniel Dessein, presidente de Adepa, al entregarle el galardón, en la sede de Búsqueda, en Montevideo.

"Hay un modo de ver la libertad de expresión que implica que el libre discurso no es un derecho especial…La otra manera de acercarse a la libertad de expresión es apreciarla como un derecho individual que no nos ha sido concedido por el Estado y, por tanto, no nos puede ser quitado por ningún Estado. Es decir, es un valor por sí misma y en sí misma", dijo Paolillo al recibir el premio.