El objetivo: los ramos de cola corta

"En cuanto a nuestra estructura local no va a haber cambios. Continuaremos operando como Reaseguradores Admitidos desde San Pablo, con un equipo dedicado a atender a nuestros clientes en la Argentina", asegura Margo Black sobre los planes que tiene la compañía. La ejecutiva indica que la estrategia no tendrá variaciones en el corto plazo y que seguirá el mismo curso que mostró los últimos años, con el objetivo puesto en los ramos de cola corta.

¿A qué segmento del mercado apuntará la estrategia?

El foco está puesto en Incendio y en algunas líneas de specialty, como aviación, transporte o caución, donde tenemos presencia muy fuerte y esperamos seguir creciendo. Pensamos nuestra estrategia no tanto sobre el segmento de mercado, como sí sobre la atención que brindamos a nuestros clientes, y cómo podemos apoyarlos a alcanzar sus metas.