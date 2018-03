El mundo de los negocios

Juguetes

McDonald’s Argentina ofrece 8 juguetes en una Cajita Feliz que reúne el humor, la imaginación y la amistad de tres exitosas series de Cartoon Network. Los protagonistas de "Hora de Aventura", "¡Un Show Más!" y "El Increíble Mundo de Gumball", llegan en forma de coleccionables. Los juguetes se separan por la mitad y los niños pueden divertirse combinando las piezas imantadas y formando distintos personajes. Además, en la app McPlay está vigente el e-book "Juego al Aire Libre".Galderma, laboratorio líder de la industria dermatológica, lanza Cetaphil baby, línea dermatológica para el cuidado de la piel de los recién nacidos compuesta por baño líquido de la cabeza a los pies, loción hidratante y aceite. La línea fue creada con fórmulas hipoalergénicas que contienen 4 ingredientes naturales. Los mismos son altamente tolerables para la piel del recién nacido. No contienen colorantes, aceites minerales y parabenos.Bodega Luigi Bosca Familia Arizu acompañará la primera edición del año del festival gastronómico Masters of Food & Wine - Noche de Bodegas, que se realizará el 14 de abril de 19 a 22, en las terrazas y jardines del Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires. La bodega estará presente con una selección de vinos de su colección: Luigi Bosca Rosé, Riesling, Las Compuertas, Gala 4 Cabernet Franc - Malbec, De Sangre y Brut Nature. Más en buenosaires.park.hyatt.com.Perramus presenta su nueva y exclusiva colección Otoño/Invierno 2016. Una amplia colección de prendas para hombre y mujer, dentro de las que se destacan, además de los abrigos y la línea de pilotos tradicional; su nuevo clásico: las camperas de pluma reversibles. Dentro de la paleta de colores para esta temporada sobresalen la gama de grises, ocres, el fucsia, el azul Francia y el negro. Más en www.perramus.com.arViña Las Perdices presenta la nueva añada de Las Perdices Sauvignon Blanc Fumé, cosecha 2015, elaborado con uvas provenientes de viñedos de Agrelo, Luján de Cuyo. Se trata de un vino complejo y elegante, color amarillo verdoso, con aromas cítricos, notas de vainilla y tostado provenientes de la crianza de 6 meses en barricas nuevas de roble francés. Ideal para acompañar frutos de mar, pescados y ensaladas verdes.Liliana Electrodomésticos presenta su Club de Beneficios, en el que ofrece un conjunto de descuentos y promociones en indumentaria, calzado, spa, entretenimiento, hogar y deco, accesorios, deporte, estética, librería, belleza, cuidado personal y mucho más. Para acceder a ellos se debe ingresar a www.facebook.com/lilianaelectrodomesticos, poner me gusta, elegir el descuento o promoción que se desea, e imprimirlo y presentarlo en los locales adheridos o ingresar el código de descuento en el sitio online.AmCham Argentina junto a la Cámara de Comercio Argentino -Británica (CCAB) y la Cámara de Comercio Argentino - Canadiense (CCAC) se reunieron con la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti con el objetivo de acercar al sector público y al privado para debatir temas de actualidad y coyuntura nacional, como el combate a la inflación, la obra pública, la corrección gradual en emisión monetaria y el déficit del gasto público.Metrotel invertirá $150 millones para expandir su tendido de fibra óptica y mejorar la capacidad de traslado de datos e internet a más Pymes y grandes empresas en la zona metropolitana de Buenos Aires. La compañía cuenta con más de 10.500 clientes, un tendido de fibra óptica de 2300 kilómetros que se expande desde Campana hasta La Plata y Moreno, y facturó $ 342 millones en el 2015, lo que representó un aumento del 40% con respecto al año anterior.En el marco de las celebraciones por el 50º Aniversario del Museo Escenográfico "Botica del Ángel" de la Universidad del Salvador, se llevarán a cabo durante todo el año homenajes a los artistas que debutaron en ella. El 22 de abril a las 19 se realizará la primera presentación, en la cual la actriz y cantante de tango Susana Rinaldi participará de una visita guiada contando anécdotas de su debut en la Botica y cantará algunas canciones. La entrada es libre y gratuita con cupos limitados. Informes y reservas al 0800-333-8725.Bodega Estancia Mendoza lanza al mercado Dilema Day, una línea compuesta por un Malbec, un Chardonay un Blend tinto. Son vinos fáciles de beber, frutales, aromáticos y ligeros que además se adaptan perfectamente para ser consumidos en varios tipos de cócteles. Así, apunta a satisfacer el gusto de los consumidores jóvenes que se inician en el mundo del vino.Coca-Cola presenta "Compartí lo que sentís", una nueva edición de latas en sus 4 variantes que muestran "emojis" propietarios llamados "emotiCokes", junto con los distintos sentimientos que expresan y con el objetivo de inspirar a más personas a compartir experiencias únicas.3M fue reconocida por Ethisphere como una de las compañías más éticas del mundo. "Todos los días y en todas partes del mundo hay un equipo de 3M motivando a los clientes a hacer las cosas de la manera correcta. En ese sentido, nuestro Código de Conducta es fundamental para llevar adelante estrategias de negocio que mejoren la vida de todos", señaló Kristen Ludgate, Vicepresidente, Consejero General Asociado y Director de Cumplimiento de 3M.El Instituto Nacional de Psicopatologías organiza jornadas de orientación, atención gratuita y charlas abiertas a la comunidad, del 18 al 22 de abril, dirigidas a pacientes con Alzheimer y sus cuidadores. La iniciativa busca brindarl toda la información acerca del Alzheimer y sus formas clínicas. También habrá atención gratuita con diagnóstico y orientación.Editorial AZ presenta una apuesta en la forma de disfrutar e incentivar la lectura en los más pequeños. La firma argentina lanza en su catálogo 2016 "Libros Narrados", un proyecto que incorpora la posibilidad de acompañar el relato con una nueva dimensión auditiva. Permite activar el relato del cuento de forma rápida y sencilla a través de un teléfono móvil, tablet o computadora.Universal Assistance S.A anunció el lanzamiento de un nueva promoción que tendrá vigencia para todas las asistencias adquiridas hasta el 30 de abril. La misma consiste en un descuento de un 50% en la compra de segundas asistencias (acompañantes) de un mismo producto. Válido para los planes Best, Master Plus, Europe Plus y USA Basic y los productos adquiridos hasta el 30 de abril, podrán utilizarse durante todo el año. Más información en www.universal-assistance.com.NAN, la línea de fórmulas infantiles de Nestlé, lanzó OptiPro 3, una fórmula que contiene proteínas de alta calidad optimizadas. Favorece una mejor utilización de aminoácidos, disminuye el estrés metabólico y contribuye al crecimiento del bebé (masa corporal, peso y longitud adecuados). El consumo adecuado de proteínas de alta calidad en la primera infancia, ayuda a prevenir la obesidad y el sobrepeso en la adultez.Celebrando junto a numerosas ciudades del mundo el Día Mundial del Malbec, instaurado el 17 de abril, Hotel Emperador invita a disfrutar de esta emblemática cepa. Todos los días del mes, en Oliver’s Bar, ofrecerá una copa de Malbec junto a papas y hongos asados con aceite de trufa y mayonesa de alcaparras. El valor por persona de esta propuesta gourmet es de $ 190, con IVA incluido. Más información y reservas al 4131-4041.