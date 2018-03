El mundo de los negocios

Colecciones

Donación

Maratón

Reloj

Chocleada

Página web

Sommelier

Concurso

Promoción

Real Estate

Vino

Concurso olímpico

Premio

Café

IRSA, propiedades comerciales, junto a sus principales shoppings celebraron la llegada de la Nuevas Colecciones Otoño/Invierno 2016 en la primera edición de Shop Fest que tuvo lugar en Alto Palermo, Dot Baires, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Juegos, desfiles de moda y shows en vivo se pudieron disfrutar en los centros comerciales. Los asistentes se beneficiaron con vouchers de descuentos en sus marcas favoritas, premios como entradas para el cine, gift cards, regalos, etcétera.Carrefour presentó la campaña de recaudación de fondos "Das un vuelto, das una mano", a beneficio de Scholas Occurrentes. La compañía se compromete a igualar lo recolectado y el monto final será destinado al Programa Educativo de Fútbol con Valores (FutVal) creado por esta entidad educativa de bien público impulsada por el Papa Francisco. Los clientes podrán donar los centavos correspondientes a su vuelto hasta el 19 de mayo. Más en www.carrefour.com.ar/dasunamano.La Universidad del Salvador llevará a cabo la Segunda Edición de la maratón "USAL 10K", bajo el lema "Correr hace bien".Se trata de una carrera a beneficio de tres organizaciones solidarias de Pilar: "Manos en Acción", "Comedor Confiar" y Hogar de Niños "El Milagro". La maratón se llevará a cabo el 10 de abril, con horario de largada a las 9, en el Campus USAL "Nuestra Señora del Pilar". Se puede participar en la categoría 10k competitivo y 4k participativa. Más en 10k.usal.edu.arTissot presenta el T-Race MotoGPTM Automatic Edición Limitada 2016. La precisión del cronometrador se suma a la imagen de la competición con contadores que recuerdan a la pantalla de la moto, un bisel en forma de disco de freno, huellas de neumáticos en la parte posterior del brazalete y una barra de suspensión trasera en el enganche del brazalete con la caja. Su fondo transparente en forma de rueda permite ver el mecanismo interior de este reloj suizo.Jóvenes cordobeses pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), iniciaron la 11va. edición del programa social y solidario "La Chocleada". Asociación Civil MovilizaRSE junto a la Facultad y Fundación Cargill coordinaron para llevar adelante el programa social y solidario que consiste en la recolección manual de choclo en una hectárea donada por un productor rural. Lo recolectado será entregado al Banco de Alimentos de Córdoba y posteriormente distribuidos en comedores asistenciales de la provincia. En paralelo, los jóvenes eligieron colaborar con la Escuela de Nivel Inicial Ricardo Gutiérrez. Fundación Cargill, junto con otras empresas, aportarán un fondo común para dicho proyecto.Bricksave, la plataforma de crowdfunding inmobiliario, rediseñó su sitio web para que sea más fácil y seguro invertir en bienes raíces. La nueva página ofrece un sistema de tablero de control que brinda a los titulares de la cuentas un panel de inversión que les permite verificar sus ganancias, los rendimientos futuros previstos, evaluar la totalidad de los rendimientos de su portfolio y revisar novedades e información de los medios relacionados con sus propiedades. Más en www.bricksave.com.En el marco del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 que se propone promocionar el vino argentino en distintos mercados y con diversas actividades, se realizará del 15 al 20 de abril de este año el "Concurso Mejor Sommelier del Mundo" organizado por la Asociación Argentina de Sommelliers y auspiciado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La provincia de Mendoza será el lugar de encuentro, luego de competir y ganarle a Francia para ser electa sede. Y estará organizado por Coviar, el Ministerio de Turismo de la Nación, las provincias, el Fondo Vitivinícola Mendoza y Wines Of Argentina.Cabaña Argentina y Fundación Cardiológica Argentina ponen en marcha la 7º edición del concurso de trabajos escolares "Educando para una vida saludable", que tiene como objetivo concientizar a chicos, jóvenes y adultos acerca de la importancia de adquirir hábitos saludables. Se propone que los alumnos, guiados por sus docentes, integren en una obra artística los conceptos de cómo llevar una vida saludable y en otro eje, los oficios y profesiones de la cadena de valor de una empresa alimenticia. Los establecimientos participantes recibirán un material audiovisual creado especialmente, con el objetivo de motivar la realización de trabajos creativos. La inscripción cierra el 15 de agosto. Más información al 4964-3411 interno 32 .Durante los meses de abril, mayo y junio, Tremun Hoteles propone paquetes de alojamiento promocionales visitando dos destinos El Calafate y Ushuaia para disfrutar de ambos a precios muy convenientes. Con régimen de media pensión gourmet en el Hotel Mirador del Lago en El Calafate y Las Hayas Resort en Ushuaia. Para residentes de Argentina ofrece facilidades de pago con tarjeta hasta en 12 cuotas sin interés. Más en www.tremunhoteles.com.arEn el km 374 de la ruta interbalnearia nº 11, se encuentra ubicado Villarobles. La primer ciudad pueblo de la Costa Atlántica que contará con paisaje con casi 3000 metros de frente marítimo y playas anchas, una extensa cadena de médanos y 10000 metros cuadrados de superficie ondulante. Cubierto totalmente por eucaliptus, acacias y álamos, y varias lagunas, que refuerzan la calidad del paisaje. Este proyecto es desarrollado por Grupo 7 SRL y organizado jurídicamente como un Fideicomiso Financiero de Oferta Pública. En la primera etapa se desarrollarán los barrios a la Laguna, al Golf y al mar. La segunda etapa contará con el desarrollo del barrio hípico, sustentable, aeronáutico y náutico. Más en info@villarobles.com.Casarena Bodegas y Viñedos presenta Owen’s Single Vineyard Cabernet Sauvignon cosecha 2012, elaborado con uvas de la Finca Owen, viñedos propios ubicados en Agrelo, provincia de Mendoza. Un vino robusto, con notas de frutos negros y una excelente textura, calificado con 91+ puntos en la reconocida publicación The Wine Advocate.A través del concurso "Amigos Olímpicos", 45 niños de América latina, entre ellos dos de Argentina, estarán entre los cientos de afortunados ganadores de todo el mundo que vivirán una experiencia inolvidable: participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Rio 2016. En Argentina, McDonald’s junto a un jurado integrado por miembros del Comité Olímpico Argentino, atletas olímpicos y periodistas deportivos seleccionará a los ganadores a través del concurso que se realizará hasta el 6 de mayo. Para participar, los padres de niños nacidos entre los años 2003 y 2008, deberán subir un video sobre el significado de la amistad en el deporte a www.mcdonalds.com.ar. Los ganadores serán anunciados el 24 de mayo.La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, recibió el premio al "Negocio del Año" que otorga la prestigiosa revista de comercio Trade Finance por una operación de u$s 135 millones con Vicentin, una de las principales empresas agroindustriales de Argentina. El préstamo ayudó a reforzar las operaciones de una compañía de gran importancia del sector agrícola argentino, que es fundamental para el crecimiento económico del país.Cabrales participará de la 3ª Edición de Leer y Comer que se llevará a cabo los días 9 y 10 de abril en Concepción Arenal 4865, desde las 12. Estará presente con su Food Truck se donde podrán degustar y disfrutar sus cafés. Leer y Comer es un lugar para comer en familia y amigos al aire libre acompañados de libros, charlas y figuras de la gastronomía y cultura. También habrá una Estación Saludable de la Ciudad para controlarse y juegos para chicos. Más en www.cabrales.com.