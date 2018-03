El mundo de los negocios

Pascuas

En vísperas de esta fecha tan especial encontramos la mejor excusa para que pruebes y compartas las tres nuevas versiones de huevos de pascua Milka, marca perteneciente a Mondeléz International: el clásico chocolate con leche, el combinado de chocolate con leche y chocolate blanco, y el chocolate blanco con pedacitos de Oreo. Las variedades vienen en presentaciones de 100, 176,5 y 196 gramos. Más información en www.facebook.com/Milka.com.ar.TeleCentro continúa apostando a brindarle a sus clientes un servicio con la mejor calidad de imagen y sonido, por eso sumó a partir de este mes una nueva señal en HD para que sus clientes puedan disfrutar de las mejores señales en alta definición. Se trata de Studio Universal, que se suma a las 50 señales en alta definición que ya se brindaban a los clientes en una oferta completa de televisión digital en alta definición, internet con la velocidad más rápida del país y una solución en telefonía. Más en www.telecentro.com.ar.Sociedad Comercial del Plata informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los resultados del año 2015 con ganancias por $ 347,6 millones, un 32,4% más que el año anterior. Las ventas consolidadas del holding alcanzaron un total de $ 2068,5 millones, el activo consolidado ascendió a $ 3556,5 millones y el pasivo totalizó $ 1786,9 millones, determinando un patrimonio de $ 1769,6 millones.El Banco de la Nación Argentina emitió en Expoagro más de 4000 certificados de bonificación de tasa para sus líneas de crédito destinadas a inversión y capital de trabajo, por un monto aproximado a los $ 7400 millones. Además, se registraron más de 800 operaciones realizadas con su tarjeta "Agronación" por $ 44 millones. El BNA ofreció una línea de crédito con tasa bonificada, además de beneficios a los clientes de Agronación, como reintegros del 5% en los gastos en combustible y financiación a 180 días al 0% para la compra de hacienda.Por décimo año consecutivola Fundación Gas Natural Fenosa, a través de su Programa Primera Exportación, tiene el agrado de invitar a empresarios PyME, a profesionales Pymes y a emprendedores, de cualquier rubro y sector, a postularse para obtener una de las 15 becas de "Capacitación y Negocios" a la ciudad de Barcelona, España. La capacitación se realizará en la sede del Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra del 6 al 10 de junio próximo. Bases y condiciones en www.primeraexportacion.com.ar.Acindar Pymes, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) creada por Acindar Grupo ArcelorMittal en 2005 para apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país, emitió esta semana su primer aval para un pagaré bursátil por u$s 400.000 con un plazo de 15 meses. Así, se convirtió en la primer SGR en avalar este instrumento en esa moneda.Más de mil personas asistieron a la conferencia "Unidos por la Innovación", que el chef catalán Ferran Adrià dio en la Usina del Arte. Además, cientos de personas lo siguieron en vivo desde el sitio www.fundaciontelefonica.com.ar y en las redes sociales a través del hashatg #ExpoAdrià. El chef, embajador internacional de Telefónica, llegó a la Argentina para inaugurar la muestra "Ferran Adrià. Auditando el proceso creativo", la cual invita a explorar y reflexionar acerca del proceso creativo que lo distinguió como uno de los mejores y más innovadores cocineros del mundo.Braskem, brazo petroquímico de Odebrecht, presentó al mercado sus resultados financieros 2015. El Ebitda alcanzó los u$s 2800 millones, representando un avance del 20% respecto del 2014. Además, la ganancia neta superó los u$s 750 millones en 2015. En materia de producción, registró una tasa promedio de 3% más en la operación de sus crackers, alcanzando el 89% de capacidad.Zurich renovó su compromiso con el sector agropecuario a través de su participación en ExpoAgro. Estuvo presente en el sector de Dinámica de Precisión, donde ofreció las estaciones de Siembra, Protección de Cultivos y Cosecha, destinadas a mostrar en acción los últimos avances de la agricultura digital. Más en www.zurich.com.Para jugar con agua y espuma, lanzar pelotas al aire o disparar discos, la Cajita Feliz de McDonald’s presenta una exclusiva colección de juguetes NERF de Hasbro. Se trata de 10 modelos únicos de NERF y NERF Rebelle, para que grandes y chicos puedan compartir momentos de acción y diversión al aire libre. Además ofrece la app McPlay, para continuar con la experiencia fuera del local. Disponible gratis en Apple Store y Google Play, al escanear los juguetes de la Cajita Feliz.Mañana abrirá sus puertas un nuevo Hotel Cyan en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del CH Madero Urbano Suites, categoría 4 estrellas, que contará con 100 unidades y cuyo operador/administrador será la gerenciadora y franquiciadora de Hoteles AADESA Hotel Management Company. Estará ubicado frente al dique 2 de Puerto Madero, media manzana de terreno con frentes sobre Av. Independencia, calle Azopardo y Av. Ing. Huergo, rodeada de frondosa arboleda y a corta distancia de la Plaza Dorrego en San Telmo y del Faena Art District.Chanel presenta las imágenes del Beauty Backstage del desfile "Ready to wear otoño-invierno 2016-17", en el que se destaca el maquillaje Chanel utilizado para la realización de los looks.Durante este mes, Humberto M y Rochester Hotels invitan a comensales y/o huéspedes femeninas a disfrutar de un paquete especial que incluye alojamiento para 2 personas en Rochester M, Concept o Classic con servicios diferenciales como desayuno buffet con panadería artesanal, fitness center, wi-fi, early check in, late check out más un paseo o un almuerzo en la embarcación Humberto M y copa de espumante Alamos Extra Brut de cortesía a cargo de la bodega Catena Zapata. Más en www.rochester-hotel.com.Grupo ZAG lanza un plan de financiación para la tercera etapa del complejo Solares de Moreno, que permite acceder a la compra de viviendas con cuotas fijas ajustadas al índice del CAC. El plan contempla diferentes opciones para sus 40 unidades de 2 y 3 ambientes, con y sin terraza. Más información en www.gpzag.com.Procter & Gamble anuncia la segunda etapa de la expansión en la Argentina de su programa de Responsabilidad Social "Agua limpia para los Niños" que consiste en abordar la necesidad de agua potable en comunidades o en la atención ante situaciones de emergencias. Desde mañana y hasta el 17 de abril de 2016, a través de la compra de cualquier producto de P&G en los hipermercados Walmart de todo el país, así como en su portal de eCommerce walmartonline.com.ar y en los centros Chango Más, los consumidores ayudarán a que P&G contribuya el equivalente a un día de agua limpia. Las donaciones recaudadas serán destinadas al fondo global Agua Limpia para Los Niños, el cual brinda apoyo permanente a los programas de agua limpia en la Argentina, Latinoamérica y el mundo.Nexi Consultores presenta el primer programa de certificación en coaching de equipos en la Argentina. Los participantes serán competentes para identificar las variables que contribuyen a la efectividad de un equipo, desarrollar las competencias de un coach, ayudar a desarrollar el rol del líder coach para los equipos de más alto desempeño y comprender cada fase de la secuencia de intervención en un grupo.Nexi Consultores presenta el primer programa de certificación en coaching de equipos en la Argentina. Mañana, entre las 9 y las 17, se realizará, en el Sheraton Hotel de Córdoba una Jornada de Prevención y Tratamientos en Adolescentes con Conductos de Riesgo Suicida. El evento está organizado por la Fundación Michref y la Clínica Saint Michel, y cuenta con el auspicio de la Universidad Católica de Córdoba. Con la participación de expertos locales y del exterior, se avanzará en el análisis de modelos preventivos, con la comparación de estadísticas entre ciudades argentinas y de otros lugares del mundo, y en esquemas de colaboración entre el ámbito clínico y el científico y entre el público y el privado. Con la participación de expertos locales y del exterior, se avanzará en el análisis de modelos preventivos, con la comparación de estadísticas entre ciudades argentinas y de otros lugares del mundo, y en esquemas de colaboración entre el ámbito clínico y el científico y entre el público y el privado.IRSA, propiedades comerciales, junto a sus principales shoppings celebran la llegada de las Temporadas Otoño/Invierno 2016 en la primera edición de Shop Fest. Se trata de una plataforma de entretenimientos que convoca al público general a conocer las nuevas propuestas de moda de la temporada. La primera cita es en Alto Palermo este jueves, de 17 a 22. El sábado, será el turno de Dot Baires Shopping, en el mismo horario. El martes 22 llegará hasta Abasto Shopping y al día siguiente, Alto Avellaneda.