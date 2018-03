El mundo de los negocios

Parque

El parque acuático de diversiones Aquafan continúa abierto en marzo y ofrece el ingreso gratuito para los menores de 10 años que lleguen acompañados por un adulto. Gran pileta de olas, toboganes de máxima adrenalina, familiares e infantiles, pileta climatizada y jacuzzi, conforman su amplia oferta de diversiones. Entretenimiento y relax para toda la familia en un espacio único frente al río. Más información en www.parquedelacosta.com.arUnilever alcanzó un nuevo hito en términos de sustentabilidad. En enero de 2015, Unilever anunció que más de 240 fábricas alcanzaron la meta de cero residuos a rellenos sanitarios. Aplicando este modelo en otras áreas del negocio, este año Unilever sumó 400 locaciones a su proyecto, logrando que más de 600 locaciones dejen de enviar residuos a rellenos sanitarios. Esto fue posible por su enfoque basado en las 4R: reducir, reutilizar, recuperar y reciclar.Honda Motor de Argentina estará presente en la edición 2016 de Expoagro, la muestra del sector agropecuario y agroindustrial que tendrá lugar del martes 8 al viernes 11 de marzo. En un stand de 600m2 exhibirá la gama completa de equipos de la división de productos de fuerza, como así también los visitantes podrán conocer las últimas novedades de motocicletas de la marca.MercadoLibre anuncia la compra de la software factory Monits, empresa argentina especializada en desarrollo de software para móviles. Con esta adquisición, impulsará las aplicaciones móviles de Mercado Libre y Mercado Pago, pilares estratégicos de la compañía en los próximos años, y ampliará su equipo de Tecnologías de la Información (IT) a más de 900 profesionales, extendiendo su capacidad de producción tecnológica desde la Argentina para toda la región.La cadena Aspen Hotels, que comprende los hoteles Aspen Square, Towers, Suites y que próximamente inaugurará Aspen Vohe, invita a las mujeres a disfrutar de una estadía pensada pura y exclusivamente para ellas. El plan Ladies Week incluye alojamiento para 2 personas en categoría standard, una cortesía en la habitación y una sesión de belleza en los salones de la perfumería Juleriaque. Más en www.facebook.com/aspenhotels.El Hospital Italiano de Buenos Aires se suma a la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Glaucoma, que se realizará el viernes 11 de marzo en todo el país. Desde la sede central del Hospital Italiano de Buenos Aires, ubicada en Av. Juan D. Perón 4190 y en su sede San Justo (Av. Perón 2231), de 8.30 a 16, efectuarán controles de presión intraocular y exámenes de la papila del nervio óptico, lo que permite la detección temprana del glaucoma, de manera totalmente libre y gratuita a todas las personas que se acerquen de manera voluntaria.El Delfín presenta sus propuestas para estas Pascuas, entre ellas la Fish Box, una caja refrigerada que incluye un combinado ideal de pescados frescos, congelados y elaborados que permiten organizar las comidas semanales. También se puede optar por los clásicos de vigilia y platos de rotisería. Todos los productos pueden comprarse desde su tienda online (www.eldelfinonline.com.ar), en su local ubicado en Montes de Oca 946 o en el de Azara 99, lugar donde el 4 de marzo realizará clases gratuitas de cocina tradicional de Pascuas.BIC lanzó dos nuevas campañas referidas tanto a sus lápices y bolígrafos más reconocidos. Los lápices de colores BIC Evolution se lucen en la campaña "Pequeños Artistas", donde se presenta su rediseño que tiene como protagonista a un colorido tucán. Los tradicionales bolígrafos BIC Cristal, en cambio, aparecen en una nueva edición de su campaña "Abrí tu mundo" pensada para impulsar a los jóvenes a luchar por sus sueños y lograr todo aquello que se propongan.El Concurso Internacional Velux para estudiantes de Arquitectura 2016, que desafía a los estudiantes para que trabajen con la luz natural en la arquitectura, anunció el nuevo jurado para la edición de este año. Seleccionado en colaboración con la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), está compuesto por Omar Gandhi (Canadá), Christine Murray (Reino Unido), Zbigniew Reszka (Polonia), Francesco Veenstra (Países Bajos) y Per Arnold Andersen (Dinamarca). Los ganadores se darán a conocer en el Festival Mundial de Arquitectura, que se celebrará el 18 de noviembre de 2016, en Berlín.Fundación Universal Assistance encabeza la campaña, impulsada por el Hospital de Niños Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), que tiene como objetivo recolectar la mayor cantidad de llaves, las cuales se usarán para financiar la compra de instrumental quirúrgico endoscópico y otológico para el diagnóstico y tratamiento aquellos niños que se asisten en la División de Otorrinolaringología del Hospital Elizalde. Universal Assistance dispuso urnas en todas las oficinas de la compañía para que el público se acerque a dejar sus llaves en desuso.La CC Cream de Chanel regresa con una nueva y mejorada formula para mayor corrección completa. Para más confort en la piel, acción anti-edad, protección contra la polución y daño del sol. Brinda los beneficios de un producto de tratamiento completo y la perfección de un maquillaje de larga-duración.La exposición internacional Presentes anuncia su edición Otoño 2016. Exclusiva para profesionales y comerciantes de todo el país, y con nuevos días y horarios establecidos, se podrá visitar del 16 al 19 de marzo, en La Rural. El miércoles, jueves y viernes de 10 a 20 y sábado de 10 a 18. Más en www.presentesonline.com.Mañana, a las 19, la Universidad del CEMA llevará a cabo la Reunión Informativa del MBA, en Reconquista 775. La presentación estará a cargo de los Directores: María Alegre y Sergio Pernice. Durante el encuentro se abordará con los interesados el impacto del posgrado en su carrera profesional, el alcance local e internacional, y la adaptación a sus expectativas y proyección de desarrollo.John Deere integra la lista de las 50 compañías más admiradas del mundo según un estudio realizado por la revista Fortune. Las 5 empresas que encabezan la lista de 2016 son Apple, Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway y Walt Disney. De las 1500 empresas que se revisan cada año, John Deere ocupa el lugar número 46.Como respuesta a la creciente demanda de información por parte de los consumidores, surge The Food Planner, una iniciativa que brinda servicios de planificación alimentaria con la finalidad de ayudar a mejorar la calidad de vida y procura que cada persona implemente armónicamente 7 Principios y 3 Pilares para lograr su propio método. Éste permite a los usuarios construir hábitos para organizar y vivir plenamente la relación con los alimentos y las comidas. Más en www.facebook.com/foodplanner.Postres Balcarce S.A. obtuvo la certificación según la Norma IRAM- ISO 9001:2008 en sus procesos productivos, convirtiéndose en la primera empresa argentina del rubro en lograr esta certificación en nuestro país.Iberostar Hotels & Resorts reabrió las puertas de sus hoteles Tucán y Quetzal, ubicados en Playa del Carmen (México), tras un proceso de mejora que comprenden la construcción de dos nuevos lobbys, los cuales han sido totalmente rediseñados con mobiliario y decoración de vanguardia; además se han ampliado las zonas de terrazas y palapas, para que los huéspedes tengan espacios ideales y óptimos para un buen descanso y relajación. En cuanto a la oferta gastronómica, un nuevo restaurante de comida mediterránea, una heladería y un local de habanos abren sus puertas para el disfrute de los comensales.El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la ministra de Educación, Claudia Balagué, rubricaron el convenio de cooperación interinstitucional entre la cartera educativa, la Fundación Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Natura Cosméticos S.A con el objetivo de continuar con el desarrollo de la propuesta de Comunidades de Aprendizaje. El acuerdo permitirá continuar con la experiencia piloto de desarrollo de la propuesta de Comunidades de Aprendizaje en cuatro escuelas primarias en la ciudad de Rosario y en la comuna de Alvear y expandir dicha propuesta a más escuelas (también se incluirán escuelas de nivel secundario) en las distintas regiones de la provincia.Con el objetivo de incentivar el ejercicio físico y la práctica deportiva entre los niños y los jóvenes para desalentar el sedentarismo infantil, el programa de RSE Kinder +Sport renovó por segundo año consecutivo su acuerdo con la Federación de Voleibol Argentino (FeVA) como Sponsor Oficial. Con esta acción, se llegará a más de 35.000 chicos de todo el país fomentando el desarrollo de esta disciplina y poniendo énfasis en la importancia que tiene el deporte en la etapa de crecimiento.Piaget lanza el Emperador Coussin XL 700P, un reloj concepto que se produce en una serie limitada de 118 piezas. Presenta una combinación entre un calibre mecánico y un generador electrónico. Su corazón mecánico está regulado por la alta frecuencia de una oscilación de cuarzo de 32.768 Hz la cual controla la velocidad del generador a 5.33 vueltas por segundo. Este motor se aloja en una caja con forma de cojín con un diámetro de 46,5 mm. Más en www.piaget.com.