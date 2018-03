El mundo de los negocios

Festejos

Dot Baires Shopping fue escenario del cierre de los festejos del Año Nuevo Chino. Con el auspicio de la Embajada de la República Popular China en la Argentina, se ofreció una muestra de las diversas expresiones culturales típicas ese país, desde exhibiciones de danza, percusión y taichí hasta música, pintura y caligrafía.Perramus anuncia la apertura de su primera sucursal en 2016. La nueva tienda consta de 60 metros cuadrados y está emplazado en la esquina del cruce de dos avenidas íconos: Avenida Alvear y Callao. La firma ya cuenta con 16 locales exclusivos entre Argentina y Uruguay y esta apertura responde al plan de expansión denominado "Perramus 2020" donde la compañía plasmó sus objetivos de crecimiento hasta ese año. Más en www.perramus.com.ar.Coca Cola fue reconocida en el cuarto lugar del ranking según los resultados de la encuesta "Empresa de los Sueños de los Jóvenes", una investigación que Cía de Talentos realiza en conjunto con NextView People, con el objetivo de identificar y comprender los deseos y comportamientos de la juventud en relación al mercado de trabajo.La Asociación Argentina de Medicina Integrativa (AAMI) anuncia que está abierta la inscripción al Curso Superior de Medicina Integrativa, que se dictará a partir del 30 de abril, de 9 a 19, en la sede de la AMA, ubicada en Av. Santa Fé 1171. La formación profesional estará dirigida por la Lic. Susi Reich presidente de AAMI. Más en www.medicinaintegrativa.org.ar.La comunidad digital Busca Tu Clase se fortalece en la web con un crecimiento constante de su amplia oferta de cursos. La plataforma permite a docentes e instituciones publicar anuncios gratuitos para divulgar sus clases y cursos a una gran audiencia. Al inscribirse, completan un perfil de profesor al que podrán acceder los alumnos para poder elegir a quien se adapte mejor a sus intereses y necesidades. Más en www.buscatuclase.com.VISA cerró un acuerdo con la cadena de Drugstores Open 25 HS!, que posee 200 locales en Capital y GBA, para que los clientes puedan pagar sus consumos con tarjeta VISA Crédito y Débito. Pagar bajo esta modalidad no exige un monto mínimo de compra ni tiene costo adicional. Esta alianza otorga una alternativa al efectivo, ágil, práctica y segura. Para más información ingresar a www.visa.com.ar.Durante este mes, la Cajita Feliz de McDonald’s presenta una nueva colección de juguetes de Hello Kitty y de Monster Jam. De diseño exclusivo, las propuestas de ambas licencias presentan 11 divertidas opciones para que los chicos se diviertan mientras disfrutan de la comida. Y para que el juego continúe en cualquier lugar, Monster Jam y Hello Kitty proponen experiencias únicas y virtuales desde McPlay, la aplicación móvil de la Cajita Feliz.CBSé sumó a Julieta Prandi a su campaña #UnEmojiParaElMate. La actriz y conductora argentina firmó la original petición para que el mate tenga su emoticón en las redes sociales. Por otra parte, la firma anunció que continuará hasta el 29 de febrero realizando sorteos y ofreciendo degustaciones de sus productos sabor Naranja, Pomelo y Limón en las playas de Pinamar.Electrodomésticos Liliana inaugura su Club de beneficios en su fan page de facebook con el arribo de distintos descuentos y promociones en indumentaria, calzado, spa, entretenimiento, deco, accesorios, deportes y mucho más para que puedas disfrutar de tu tiempo libre. Más en www.facebook.com/lilianaelectrodomesticosIRSA Propiedades Comerciales lanzó una nueva edición del Programa Jóvenes Profesionales, con el objetivo de detectar perfiles con potencial de desarrollo y formarlos en las áreas de Comercial y Marketing de los Centros Comerciales y Real Estate en Buenos Aires. Los interesados tendrán que ser graduados universitarios o próximos a graduarse de las carreras de Comercialización, Marketing, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Publicidad o Relaciones Públicas; tener buen promedio académico (superior a 7); y presentar experiencia laboral mínima de un año. Más en www.postulatio.com/irsacp.Staples inauguró la temporada de "Vuelta al Cole". Todos sus empleados, incluyendo a su CEO Latam y quienes habitualmente trabajan en otras tareas o áreas, pasarán un día entero atendiendo al público en alguna de las once tiendas que la compañía tiene en la ciudad de Buenos Aires. Este año, esperan registrar en este período un crecimiento del 30% en sus ventas.La cadena Aspen Hotels propone este mes agasajar a la pareja con un fin de semana romántico y lleno de experiencias. Esta propuesta permite que los huéspedes puedan vivir un momento inolvidable disfrutando de los siguientes beneficios: botella espumante, chocolates en la habitación, upgrade, late check out de cortesía confirmado hasta las 14, servicio de wi-fi sin cargo y midnight coffe. Más en www.aspenhotels.com.ar.Frente a la preocupación por la epidemia del Dengue en Argentina, el avance del virus Zika, la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud creó un nuevo espacio online con toda la actualización científica de los avances en los conocimientos e investigaciones sobre esta nueva enfermedad. Más en www.cienciasdelasalud.edu.ar.Reabre sus puertas el próximo 12 de marzo uno de los clubes más selectos de Buenos Aires: El Jazz Voyeur Club. Inaugurado en 2006 dentro del Hotel Meliá Recoleta Plaza, el Jazz Voyeur ha formado parte de la historia la música en vivo de nuestra ciudad. El Club, que tiene su homónimo en Palma de Mallorca, se destaca por su construcción y fina ambientación hecha a semejanza de los más importantes sitios de Jazz de la ciudad de Nueva York como el Blue Note y Birland. Reservas al 5353-4000.Grupo ZAG lanzó el complejo Brisas I, que se encuentra ubicado Alem 2570, a 2 cuadras del centro de la localidad de Moreno. El edificio está compuesto por tres departamentos por piso de 2 ambientes de entre 46 y 50 metros cuadrados con acceso mediante escalera o ascensor, terraza funcional, amplios balcones y una planta baja libre con cocheras cubiertas y descubiertas. Más información en www.gpzag.com.Emirates se consolida como la marca más valiosa entre las líneas aéreas, de acuerdo al informe 2016 Brand Finance Global 500, publicado recientemente. El valor de la marca de Emirates creció un 17%, hasta los 7.700 millones de dólares. Por quinto año consecutivo, la aerolínea ha ido ascendiendo de forma constante en el ranking mundial de las mejores marcas hasta situarse en el puesto 171; 47 puntos por encima de la siguiente compañía aérea.Honda incorpora a su oferta de productos la versión EX de la Honda HR-V, que fusiona características de equipamiento y confort de las versiones LX y EXL. Incorpora faros antiniebla delanteros, espejos laterales con luces intermitentes y barras de techo. La transmisión es automática CVT de 7 velocidades con Paddle Shift y el diseño interior se destaca por el volante multifunción con comando de audio y Cruise Control. Producida en la planta de Honda en Campana, la Honda HR-V se convirtió en el primer crossover de producción local y cuenta con las últimas innovaciones de la marca en materia de tecnología y seguridad.Amcham Argentina mantuvo un encuentro de trabajo junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien fue recibida por el Directorio de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina. Juan Vaquer, Presidente de AmCham, reafirmó el compromiso de trabajar junto al sector público en la mejora de las condiciones para la llegada de nuevas inversiones al país. Fue coincidente la necesidad de que la Argentina abra instancias de diálogo y evaluación sobre la posible participación en el Tratado de Comercio del Pacifico.El intendente de Gral. Pueyrredón, Carlos Fernando, Arroyo recibió a Guillermo Padilla, presidente de la Federación Argentina de Industria de Bebidas Espirituosas, pusieron en marcha el programa "Manejá lo que tomás", que premia a los jóvenes que registren un índice menor a 0.5º de alcohol en sangre antes de ingresar al boliche. A través de esta iniciativa conjunta que la intendencia y la Cámara Argentina de Destiladores Licoristas, se busca controlar la "previa" en jóvenes que concurran a bailar en Mar del Plata.