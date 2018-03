El mundo de los negocios

Inauguración

Coca-Cola inauguró su parador en Playa Grande, Mar del Plata, donde ofrece servicio de reposeras, sombrillas, DJ’s sets, tatuadores de henna, photobooth, metegoles, cargadores de celular y termómetros gigantes, que, en el momento de más calor del día, anuncian el desembarco de "brigadas" que entregan la gaseosa a todos los presentes. La inauguración del parador contó con la presencia de los actores Agustín Sierra, Jimena Barón y Gastón Soffritti y un DJ Set de Calu Rivero.United Colors of Benetton presenta su nueva colección de fragancias masculinas dentro del universo de United Dreams. Se trata de Go Far, Be Strong y Aim High, tres nuevos perfumes frescos y modernos con una dosis de energía y fuerza soñadora. A través de mensajes motivadores de ilusión, triunfo, decisión y carácter, la marca continúa inspirando a aquellas personas que persiguen sus sueños para que sigan adelante hasta llegar a alcanzarlos.Eddie Redmayne, emabajador de Omega, engalanó los Globos de Oro 2016, donde fue nominado a mejor actor en drama por su papel en "The Danish Girl". Eddie lucía un smoking en Jacquard y un reloj Omega Globemaster, el primer Cronómetro Maestro del mundo. Más información en www.omegawatches.com.Rochester Hotel invita a experimentar un verano diferente con descuentos de hasta un 40% en destinos tales como Bariloche, Calafate o Buzios. Todos incluyendo desayuno buffet, Late check out, upgrade sujeto a disponibilidad y pueden pagarse en 12 cuotas sin interés. Más en www.rochester-hotel.com.Kaiken presenta la cosecha 2015 de Terroir Series Torrontés, un vino 100% de uvas Torrontés provenientes del Valle de Cafayate. La línea Terroir Series incluye un Sauvignon Blanc, un Malbec y un Cabernet Sauvignon, vinos especiales con los cuales la bodega refleja la historia vitivinícola de la Argentina y sus variedades distintivas elaborando cortes atractivos e innovadores con uvas provenientes de los mejores terroirs.Bodega Estancia Mendoza renueva su compromiso con el consumidor y lanza al mercado local dos nuevos varietales. Se trata de un Bonarda 2014 y un Malbec Rosé 2015 que completan la línea joven "Estancia Mendoza Varietales", integrada por un Cabernet Sauvignon, un Malbec, un Chardonnay y un Syrah.VISA cerró un acuerdo con la empresa YPF para extraer dinero en efectivo en las estaciones de servicio ubicadas en CABA, GBA, Costa Atlántica e interior del país. A través del servicio Extracash, los socios que realicen compras con Visa Débito podrán retirar hasta $2000 en efectivo al momento de la compra sin costo adicional ya sea al abonar el combustible en la playa de estacionamiento como en la tienda YPF Full. El saldo se debitará de manera automática de la cuenta del socio. Más en www.visa.com.ar.FIMAR, Feria Internacional del Mueble Argentino, se suma a Expo Presentes y será parte de su próxima edición Primavera, que se llevará a cabo del 17 al 20 de agosto, en La Rural. Allí convivirán ambas exposiciones y será el escenario estratégico y de negocios de mayor alcance para público mayorista, compradores de todo el país y fabricantes.Los relojes Piaget fueron la opción elegida de las estrellas más brillantes de Hollywood en la 73ª entrega anual de los Globos de Oro. Matt Damon, actor nominado y ganador del premio a la Mejor Interpretación en Comedia o Musical por su papel en "El marciano", llevaba un reloj Piaget Gouverneur cronógrafo de oro blanco. Su esposa, Luciana Damon, llevaba un par de elegantes aros de diamantes de la colección Piaget Limelight Jazz Party, junto a una espectacular pulsera de diamantes en cascada de la colección Magic Gardens de Piaget para acompañar a su marido en la alfombra roja.Club 31, el exclusivo restaurant del Hotel Recoleta Grand, ofrece durante el verano el tradicional Brunch los sàbados y domingos a partir de las 12.30. Con variedad de frutas, fiambres y quesos, tapas, ensaladas, platos calientes y degustación con variedad de postres pensado por el chef Luciano Grimaldi para quienes disfrutan de la Ciudad en el corazón del barrio de Recoleta. Reservas al 4129-9880.MED-EL estuvo presente días atrás en el Dot Baires Shopping con una actividad familiar para generar conciencia sobre la pérdida auditiva y sus soluciones. Su stand fue visitado por miles de familias que se sorprendieron al descubrir cómo escucha una persona con pérdida auditiva, a través del audio-libro gigante "Para Aprender a Escuchar"que demuestra cómo perciben los sonidos las personas con hipoacusia. Más en www.medel.com.Este mes, para celebrar el lanzamiento de la nueva temporada de verano, McDonald’s está llevando a cabo una serie de acciones en Mar del Plata y Pinamar dirigidas a las familias para disfrutar durante las vacaciones. El lanzamiento estuvo a cargo de Franco Masini que, el pasado 8 de enero, presentó "Té para tres" en el local de Pinamar frente a más de 1000 fans. Allí estuvo también Ángela Torres, para presentar el evento y dar la bienvenida a todos los que se entusiasmaron con la propuesta de #VeranoenMc en la Costa Atlántica. El 21 de enero será la fecha de Julián Serrano, que brindará un show musical en el mismo local. Ambos eventos se llevarán a cabo a las 21.Con las mejores recetas de don Salvador Guarracino, legendario creador de Freddo, se presenta S’cream!, una nueva forma de heladería delivery que ya cuenta con una franquicia y dos centros de distribución. Los helados se pueden pedir por teléfono o whatsapp y llegan al hogar para ser disfrutados a un valor que no tiene competencia. Más en www.screamdelivery.com.ar.En una unión de fuerzas entre Samsung y Garbarino, y bajo la coordinación de Fundación Pescar, 15 jóvenes recibieron formación técnico-profesional con orientación en ventas, atención al cliente y calidad del servicio relacionada con la industria de las tecnologías. Como resultado de estos esfuerzos, se realizó el mes pasado la colación de la Segunda Promoción del Samsung Tech Institute de La Tablada.El Servicio de Psicología Juego Terapéutico de Swiss Medical Group realizará el 1º curso en asistencia psicoemocional en internación pediátrica y neonatológica. El curso cuatrimestral está dirigido a profesionales de la salud y estudiantes de carreras afines próximos a recibirse. El objetivo es concientizar y sensibilizar a todo profesional que interactúa en estas áreas sobre la importancia de asistir dichas necesidades brindando herramientas concretas para la asistencia del paciente y su familia. Más en www.swissmedical.com.ar.P&G invita a participar de una nueva edición del concurso "Pelo Pantene". Este verano la China Suárez se suma al equipo que acompañará a las participantes en todas las etapas de un concurso que premia la belleza de un pelo saludable, así como la actitud y personalidad de las mujeres. La etapa de inscripción del concurso, que tiene como premio la posibilidad de ser la cara de la próxima campaña de Pantene, finaliza el 24 de enero. Podrán participar hasta ese día todas las mujeres mayores de 16 años. La develación de la ganadora será el 8 de marzo de 2016.Elisabeth Checa lanzó su guía "Los Buenos Vinos Argentinos". Esta novena edición estrena una aplicación para celulares, que ofrece las novedades para quienes deseen consultar las recomendaciones de vinos en cualquier momento y lugar. Una herramienta de compra para el consumidor, que incluye rango de precios a fin de orientar la búsqueda teniendo en cuenta las preferencias y presupuesto.Pensado para niños de entre 3 y 5 años de edad, editorial Cien Lunas presenta Una historia especial, un libro ilustrado que busca ser una herramienta para el momento en el que una madre soltera por elección le cuenta a su hijo cómo fue concebido. Cuenta con el aval de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas Infértiles y Concebir Asociación Civil. La editorial especializada en libros para adultos que buscan tener hijos y para niños nacidos por técnicas de reproducción asistida, fue formada por Marianela Casanova, una editora que logró ser madre por ovodonación.