El CARI fue elegido como el primer “think-tank” de la Argentina en 2018

La Argentina figura como el país con más think-tanks de América, después de los Estados Unidos y como quinto a nivel mundial según un informe elaborado por la Universidad de Pensilvania que se presentó hoy en un acto en línea del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en simultáneo con eventos similares alrededor del mundo.

En ese contexto, el CARI fue ubicado como el primer think-tank argentino de las 277 instituciones que hay en el país. En el índice que agrupa a la totalidad de las instituciones a nivel global (Top Think-Tanks World Wide) lo ubica en el puesto 34, mientras que la única otra institución argentina en dicha categoría principal fue la Fundación Libertad, en el puesto 177.

Con respecto a “Política Exterior y Asuntos Internacionales”, la entidad presidida por el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, resultó también la más reconocida en nuestro país, en el puesto 38°.

En cuanto al subíndice en América Central y Sudamérica, el CARI resultó 4to, mientras que Cippec 5°, Clacso 9° y Fiel 20°, entre otras instituciones argentinas.

“En el CARI tenemos el compromiso de insertar a nuestro país en la globalización desde la cultura y el interés nacional, pensar a la Argentina en un mundo a veces impredecible, para que desarrolle al máximo su singular potencial y así estar preparados para aprovechar o mitigar los cisnes negros, que cada vez son menos excepcionales”, explicó Rodríguez Giavarini.

En la Argentina, el índice se dio a conocer esta tarde durante la emisión en línea de CARI Web TV (www.youtube.com/ConsejoCARI) en el que se analizó “Por qué importan los thinks tanks”, temática global sugerida por los organizadores.

El encuentro fue moderado por Natasha Niebieskikwiat y contó con la participación del vicepresidente del CARI, Félix Peña. También de los “co-chairs” del Think 20 (encuentro paralelo del G20 de think-tanks) Carola Ramón Berjano y Pablo Ava, y el periodistaAurelio Tomás. Todos integrantes del CARI.

Para la elaboración del ranking, la Universidad de Pensilvania informó que participaron 3750 expertos entre periodistas, funcionarios de gobierno y responsables de elaboración de políticas públicas que analizaron una base de 8162 instituciones.

Sobre CARI

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales es presidido por el ex canciller argentino Adalberto Rodríguez Giavarini y reúne a especialistas en materia de Política Exterior y Defensa. En un reciente index elaborado por la Academia China de Ciencias Sociales, el CARI también ocupó una posición relevante al ser registrado como el primer think-tank de la Argentina en el índice mundial de influencia y alcance.

Asimismo, el CARI es el único miembro argentino del “Council of Councils”, que reúne a 26 de los principales think-tanks de política exterior, en su mayoría, miembros del G20.

Sobre el Global Go to Think Tank Index

Los Think Tanks y Programa de las Sociedades Civiles (TTCSP) en el Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Pensilvania, impulsa investigaciones en los institutos de políticas papel desempeñan en los gobiernos y las sociedades civiles de todo el mundo. TTCSP fue establecido en 1989. El primer índice se publicó en 2007.

El programa mantiene una base de datos y red de más de 8162 think tanks . TTCSP examina la evolución del papel y el carácter de las organizaciones de investigación sobre política pública. En los últimos 30 años, el Programa ha desarrollado y liderado una serie de iniciativas globales que han ayudado a reducir la brecha entre el conocimiento y las políticas en ámbitos políticos fundamentales como la paz y la seguridad internacionales, la globalización y la gobernabilidad, economía internacional, las cuestiones ambientales, la información y la sociedad, la mitigación de la pobreza y de la salud mundial.