Derrumbe en una obra en el Aeropuerto de Ezeiza: hay un muerto y varios heridos

Una persona murió y al menos otras 10 resultaron heridas este martes al derrumbarse un andamio en una obra en construcción en el Aeropuerto de Ezeiza.

Según pudo saber El Cronista de fuentes de la empresa, el siniestro sucedió en la nueva terminal "Zeppelin", bautizada así por su techo de forma ovalada, en una pasarela operada por la firma TANE, que cedió por motivos aún desconocidos.

Tres de los obreros heridos fueron tratados en el área de sanidad del aeropuerto, el resto en tanto fue trasladado al Hospital de Ezeiza.

En el operativo trabajan dotaciones de bomberos de Ezeiza, perros rescatistas y efectivos de la Policía Federal.

“Una máquina chocó la estructura y eso provocó el colapso. Estamos a la expectativa de saber quiénes son los trabajadores”, dijo una empleada de la empresa, identificada como Vanesa Silva, al canal TN.

Y añadió: “Son estructuras tubulares que sirven para hacer trabajos en altura y por piso. La máquina no es nuestra, no sabemos a quién pertenece. La gente que está ahí, que es personal nuestro, dice que la máquina chocó nuestra estructura y la hizo colapsar. No sabemos cuántas personas trabajaban en el lugar".

